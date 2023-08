¡Batacazo mayúsculo! Letonia eliminó a gran favorita, Francia, por la Copa Mundial FIBA 2023 El partido del 27 de agosto disputado en el Indonesia Arena de Yakarta tuvo un resultado inesperado. "Les Bleus" no tenían más remedio que ganar si no se querían quedar fuera del mundial de baloncesto a las primeras de cambio.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La fase de grupos de la Copa Mundial FIBA ​​2023 ha tenido un buen comienzo y la intensidad continuó cuando Francia y Letonia del Grupo H se enfrentaron.

Francia se quedó atrás ante la selección canadiense en su primer partido del torneo. Terminaron el primer cuarto con una estrecha ventaja, pero Canadá comenzó a encontrar su ritmo en el segundo cuarto. Las cosas se vinieron abajo para los franceses en el tercer cuarto, ya que fueron superados 25-8 y nunca pudieron recuperarse.

Todo cuanto debían hacer tras la caída ante los de Shai Gilgeous-Alexander era vencer a Letonia, mas la asignación no era fácil; pues si alguno podría sorprender y asaltar a los franceses eran estos rivales que destruyeron al equipo libanés en su primer partido con una victoria por 109-70. Al final del primer cuarto, los letones lideraban 27-17 y nunca miraron atrás en su camino hacia una victoria de 39 puntos. Mostraron un gran baloncesto en equipo, ya que seis de sus jugadores terminaron en cifras dobles.

Letonia llegó feroz ante su duelo con Francia, vino con la misma intensidad e hicieron el mismo esfuerzo que en su primer partido contra el Líbano. Su tiro eficiente los llevó a la victoria nueva vez.

Letonia también supo cuidar muy bien el balón, perdiendo pocos balones en lo que va de esta fase regular mundialista. El equipo debería seguir replicando estas actuaciones no solo como hizo con Francia, sino durante el resto del torneo de la Copa Mundial FIBA ​​2023.

En el Grupo H del torneo de la Copa Mundial FIBA ​​2023, el equipo francés luchó por lograr algo contra los canadienses y luego ante Letonia. Aunque en ese segundo partido mejoraron, ya que en el primero parecía que no podían encontrar una canasta, y solo dispararon el 41 por ciento desde el campo durante todo el juego. Su tiro de tres puntos fue deficiente, solo dispararon un 21,4% desde el centro. No supieron cuidar el balón, lo entregaron 17 veces y solo produjeron 14 asistencias durante todo el partido. Sólo tres de sus jugadores anotaron cifras dobles, la mayoría de sus jugadores no pudieron encontrar su ritmo.

Francia no consiguió recuperarse contra el Letonia, cuidó mejor el balón y su comunicación mejoró mas no fue suficiente.

Francia necesitaba encontrar una manera de defender los buenos tiros de Letonia. Francia debía ganar, era favorita a ganar , pero no pudo evitar la complacencia, y Letonia fue capaz de sorprenderles.

Francia, subcampeona olímpica y de europa, se descuidó en el Mundial de Baloncesto, su rival logró una increíble remontada que le permitió ponerse por delante en los últimos 40 segundos. Batacazo mayúsculo para una selección que es además subcampeona continental y tercera en el mundial de China 2019 y que ya había comenzado con mal pie el torneo al caer vapuleada ante Canadá (65-95).

El desplome en el último cuarto (12-26) dejó a les Bleus incapaces de reaccionar, con un Nando de Colo expulsado en los últimos minutos y a pesar de los 27 puntos de Evan Fournier, su hombre más acertado.

Letonia, impulsado por Rolands Smits (20 puntos) y Arturs Zagars (22), se encamina así a la segunda fase junto a la Canadá de Shai Gilgeous-Alexander, que arrolló al Líbano por una diferencia de 55 puntos. Ambos combinados se cruzarán con el grupo G de España y Brasil.

Ningún equipo ha ganado jamás el Mundial tras perder un partido por cifras de dos dígitos, Francia estaba obligada a hacer historia seria para avanzar y quedó corta perdiendo solo por dos tantos su segundo compromiso en la Copa Mundial de Baloncesto FIBA .

Francia, uno de los favoritos antes del torneo, perdió su primer partido ante Canadá, 95-65, un margen de 30 puntos que pocos vieron venir.

Brasil perdió ante la Unión Soviética por nueve en un partido a principios del torneo de 1959 antes de ganar el título. Yugoslavia perdió ante la URSS por 15 puntos en su último partido del torneo de 1970, pero ya había conseguido la medalla de oro, por lo que ese resultado no tenía sentido.

El último equipo que perdió un partido en la Copa del Mundo y ganó el oro fue la ex Yugoslavia en 2002; ese equipo tuvo marca de 7-2 en ese torneo, luego llamado campeonato mundial FIBA. Ambas pérdidas ese año fueron exactamente de dos puntos.

La Copa Mundial de Baloncesto comenzó con una multitud récord en Manila para proseguir con la sorprendente descalificación de Francia.

No pasará mucho tiempo para que la presión aumente sobre algunos equipos, especialmente aquellos que caen en sus primeros partidos de la Copa del Mundo.

Los equipos juegan sólo tres partidos en la fase de grupos inicial. Todos los equipos que terminaron 2-1 o mejor en la fase de grupos hace cuatro años en la Copa del Mundo en China llegaron a la segunda ronda; Todos los equipos que terminaron 1-2 o peor no avanzaron.