Otro show de Wembanyama en el triunfo de los Spurs ante Miami La pretemporada para San Antonio empieza a tomar calor al mismo tiempo que su joya aceita motores

Hay veces que las expectativas superan a la realidad, pero Victor Wembanyama apunta a cumplir con las que ha despertado punto por punto. El número 1 del draft de 2023 está paseándose en la pretemporada. Siempre hemos dicho que era capaz de todo a un nivel nunca visto, pero es que aún suponiendo eso no deja de ser impresionante lo que hace.

Y ese es el caso de Victor Wembenyama, el unicornio de los Spurs que ha vuelto a deslumbrar a la NBA en su segundo partido de exhibición, de nuevo sin muchos minutos de juego pero con un impacto terrible e inmediato. ‘Wemby’, fírmó 23 puntos en 21 puntos en la victoria, esta vez sí, de sus Spurs ante los Miami Heat, 120-104. El francés logró clavar 10 de sus 15 tiros de campo, incluyendo un 1 de 5 en triples, y además añadió a sus números, cuatro rebotes, cuatro asistencias y tres tapones, mejorando sus prestaciones con respecto a su primer partido ante los Thunder.

La pretemporada está para esto, para probar jugadores y desarrollar sistemas, sin que los marcadores valgan gran cosa. En ese marco Miami Heat jugó sin sus mejores piezas. Faltaron Butler, Adebayo, Lowry, Herro, Martin… también Love, Jovic y el novato de origen mexicano Jaime Jáquez Jr., siendo el máximo anotador del equipo Jamal Cain, que hizo 24 puntos y 10 rebotes, con un 6 de 8 desde el triple.

Visto lo visto, y aunque lo normal es que la franquicia de Texas sume bastante más derrotas que victorias en el curso 2023-24, sacar una sonrisa ante lo que se viene es inevitable. Tras las adquisiciones como números 1 de David Robinson en los ochenta y Tim Duncan en los noventa, ahora se viene la era de Wembanyama para que pueda construir una nueva dinastía como las que están acostumbrado en San Antonio.

Alguna de esas jugadas provocaron admiración en el entrenador rival, un Eric Spoelstra acostumbrado a presenciar prodigios sobre la cancha y que sabe que está ante algo único. El técnico de Miami, que ha entrenado entre otros a jugadores como LeBron James, Dwyane Wade o Jimmy Butler en su mejor momento, se deshizo en elogios con el francés, y no es una persona de alabanzas fáciles.

“Esto no se ve todos los días, eso seguro. Tenía la curiosidad de verlo a pie de pista y me ha impresionado. Es como si se lo estuviera haciendo a mi hijo de cinco años. La forma en la machaca… como si ni siquiera estuviera saltando. No sé, parece como si todo el revuelo que se ha originado a su alrededor fuera real”, dijo el técnico de Miami.