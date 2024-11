Paul George está pasando por un momento difícil en estos momentos. Recuperar el ritmo es un proceso gradual para George, quien admitió que no está pasando por un gran momento.

La venganza impulsó a Paul George en su primer partido en el Intuit Dome de Los Angeles Clippers. Quería llevar a los Philadelphia 76ers a la victoria, anotando 18 puntos con 7 de 9 tiros en 24 minutos, pero una terrible segunda mitad condenó sus posibilidades de vengarse de los fanáticos que lo abuchearon . La motivación adicional ayudó a PG a superar la “mala racha” que está experimentando mientras se recupera de una lesión de rodilla.

George jugó bien la mayor parte del tiempo. Cometió cuatro pérdidas de balón y cuatro faltas, pero fue la única fuente constante de ataque para los Sixers, anotando tiro tras tiro mientras también acumulaba siete rebotes y tres robos. Aunque jugó bien frente a su ciudad natal, la mayoría de sus puntos llegaron en la primera mitad. Fue esencialmente un factor sin importancia en la segunda mitad, ya que Philly limitó sus minutos en su segundo partido tras recuperarse de una contusión ósea.

“Sí, siento que todavía estoy tratando de recuperar mi cuerpo y mi ritmo”, dijo George a los periodistas. “Creo que mi ejecución está un poco desfasada y luego mi ritmo, mi sincronización con el manejo de la pelota también. Solo estoy tratando de acostumbrarme a eso. Estas son mis primeras situaciones reales, reales, reales, jugando estos partidos. Me están lanzando muchas cosas para las que no estoy del todo listo en este momento porque todavía estoy tratando de recuperar mi salud y [recomponer] mis pulmones y mi cardio. Estaré mejor. Voy a esforzarme. Pero es un momento difícil, diría, para mí. Tengo que ser mejor para estos muchachos”.

Paul George se pone en marcha en sus primeros partidos con los 76ers

Nick Nurse dijo que quería mantener los minutos de George entre 25 y 30 para asegurarse de que el equipo no lo “ obligara a trabajar demasiado ” después de haber tenido una gran carga de trabajo durante su tiempo en la cancha . El veterano jugó 31 minutos en su debut de temporada, pero admitió después del partido que ese no era el plan inicial.

“ Obviamente, tuvo algunas buenas canastas y jugó una defensa bastante buena en algunos momentos ”, dijo el entrenador de los 76ers a los periodistas. “ Pero , repito, todavía está trabajando para recuperar su condición física” .

El hecho de que los 76ers no hayan conseguido todavía una victoria en los dos partidos de George no es lo más sorprendente, especialmente teniendo en cuenta que volvió a la acción como visitante contra dos equipos sólidos de la Conferencia Oeste. Pero los Sixers han caído a un récord de 1-6 en la temporada y George no anotó el tanto en su derrota más ajustada hasta la fecha, lo que les costó la oportunidad de conseguir una victoria sobre los Phoenix Suns.

El regreso de Joel Embiid está a la vuelta de la esquina, por lo que las cosas podrían empezar a mejorar para los 76ers pronto. Podrían volverse realmente buenos en un instante si George también logra recuperar su mejor forma en los próximos partidos.