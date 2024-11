Paul George estaba “bastante cerca” de regresar al juego

George

se lastimó la rodilla al intentar un rebote

en la derrota de los Sixers por 117-111.

Nick Nurse

dijo que lo evaluarán pronto y que estuvo cerca de volver a jugar.

“Sí , fue una hiperextensión, similar a la de la pretemporada y en la misma rodilla”, dijo Nurse a los periodistas después del partido. “Creo que tal vez mañana averiguaremos un poco más y cuando lo revisen verán cuál es su extensión. Pero eso es lo que fue… Creo que dijeron que era similar a la última vez, que fue un hematoma óseo, creo. Sí, de hecho trabajaron allí. Nunca se sabe lo que pasa. En realidad estuvo bastante cerca de volver al juego, pero luego se puso un poco rígido porque estuvo fuera [del juego] un poco más. Así que decidimos no hacerlo, y ahora tenemos que echarle un vistazo y asegurarnos de que [está bien]”.

Paul George sufriendo una hiperextensión de la rodilla izquierda, la misma rodilla que se lesionó en la pretemporada,es motivo de preocupación. Salió del juego después de esta jugada

El hecho de que George estuviera casi lo suficientemente bien como para volver a jugar es una señal prometedora de que la lesión no es demasiado grave. No obstante, no es bueno que la veterana estrella se haya lesionado la misma rodilla en la que sufrió un hematoma óseo el mes pasado.

Los 76ers acaban de recuperar a Tyrese Maxey en la alineación después de seis ausencias y Joel Embiid comenzó a lucir como él mismo nuevamente . Los 3 grandes más nuevos de la NBA solo pudieron jugar juntos durante un puñado de minutos. Ahora, la evaluación de la rodilla de PG determinará qué tan pronto podrá jugar su segundo partido.

“ Sí, quiero decir que ciertamente no es fácil”, dijo Nurse a los periodistas sobre cómo lidiar con las lesiones. “Tyrese recién está volviendo y realmente no tuvo una buena sensación esta noche. La salida de Paul ciertamente no fue fácil, pero aún así no creo que hayamos logrado juntarnos lo suficiente durante 48 [minutos]. Pensé nuevamente que nos superaron en el esfuerzo. Tal vez nos superaron en atletismo o en resistencia en la canasta en la primera mitad. La segunda mitad obviamente fue mejor en ese aspecto. Simplemente buscamos alineaciones que pudieran salir y jugar un poco más físico y jugar un poco mejor juntos, etc.”