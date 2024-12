Paul George supera a Vince Carter en lista de récord histórica

Al llegar al viaje de los

Philadelphia 76ers

a Utah para un enfrentamiento contra el Jazz, George estaba un puesto detrás de Vince Carter en la lista de triples anotados de todos los tiempos, pero después de acertar dos tiros desde más allá del arco antes del último cuarto, PG13 superó oficialmente a “Air Canada” para tomar

posesión exclusiva del noveno lugar en la lista general de todos los tiempos

.

Ya sabes, mientras que los fanáticos probablemente todavía quieren más de 11 puntos, tres rebotes y dos asistencias en 24 minutos de acción del nueve veces All-Star en esta competencia en particular, aunque falta un cuarto para jugar, George acumuló cinco robos junto con cinco faltas y tiene el potencial de impactar el juego desde ambos extremos de la cancha antes de que el juego se defina.

En 2024-25, George ha sido uno de los jugadores más desconcertantes de ver en la NBA, luciendo bien en un juego, mal en el siguiente y francamente feo en el juego siguiente, con sus líneas de estadísticas ganándose rutinariamente un certificado ” ¿eh? ” de los fanáticos que no querían el juego. Aún así, incluso si George no se ha convertido inmediatamente en el P de los Pacers cuando puso un pie en la cancha de los 76ers, eso no significa que no sea una mejora con respecto a Tobias Harris solo desde el punto de vista del coeficiente intelectual del baloncesto. Si George simplemente puede volver a sus promedios de carrera, lanzando alrededor del 38,5 por ciento mientras promedia 20,7 puntos, 3,7 asistencias, 6,3 rebotes y 1,7 robos mientras juega una gran defensa, los 76ers estarán en buena forma de cara al futuro.