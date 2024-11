En el marco de la tercera jornada de la fase de grupos de la NBA Cup, Phoenix Suns (9-7) y Los Angeles Lakers (10-6) protagonizan uno de los partidos más esperados del torneo. Los Suns buscan recuperarse tras una racha negativa que los dejó rezagados, mientras que los Lakers intentan retomar su mejor versión después de dos derrotas consecutivas.

Este partido, además de ser una prueba de fuego para ambas franquicias, tiene implicaciones directas en el grupo, ya que el ganador quedará en una posición favorable para avanzar a las eliminatorias por el título.

La noticia más esperada para los fanáticos de Phoenix es el regreso de Kevin Durant y Bradley Beal, quienes se habían perdido varios partidos debido a lesiones. Con Durant, los Suns registran un impresionante récord de 8-1 esta temporada, mientras que su ausencia se sintió profundamente en las recientes derrotas, con un desempeño ofensivo y defensivo muy por debajo de su nivel habitual.

Jugador a seguir: Kevin Durant

Durant vuelve a la cancha en un momento crucial. Su promedio de 27.6 puntos por partido y su 55.3% de acierto en tiros de campo lo convierten en una pieza clave para Phoenix. Además, su historial reciente contra los Lakers es prometedor: anotó 30 puntos en cada uno de los enfrentamientos previos de esta temporada.

Tras caer ante los Orlando Magic y los Denver Nuggets, los Lakers llegan con la necesidad de redimirse. Anthony Davis ha sido el motor del equipo en ambos extremos de la cancha, mientras que LeBron James, cerca de cumplir 40 años, sigue demostrando por qué es una leyenda del deporte.

Jugador a seguir: Anthony Davis

Davis es el pilar defensivo y ofensivo de los Lakers. Su capacidad para dominar la pintura será crucial, especialmente contra un equipo como los Suns, que ha tenido problemas defendiendo cerca del aro. En su último enfrentamiento contra Phoenix, Davis anotó 35 puntos, liderando a su equipo hacia la victoria.

Lakers vs Suns in their last 10 matchups 🏀 Who will come out on top in their next game with KD and Beal possibly returning? 🔥 pic.twitter.com/bMlBuRSZpL

— Fadeaway World (@FadeawayWorld) November 26, 2024