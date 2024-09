Los Stockton Kings, equipo filial de los Sacramento Kings en la G League, han anunciado la contratación de Quinton Crawford como su nuevo entrenador jefe. La noticia, reportada por Shams Charania de The Athletic, marca un nuevo capítulo en la carrera de Crawford, quien ha desempeñado un papel clave como asistente en varias franquicias de la NBA.

Crawford comenzó su carrera en los banquillos como coordinador asistente de video con los propios Kings. Desde entonces, ha ganado experiencia como asistente en equipos como los Charlotte Hornets, Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks y, más recientemente, los Phoenix Suns. Su carrera ha estado estrechamente ligada a Frank Vogel, con quien colaboró en Orlando y en los Lakers, donde ganaron el campeonato de la NBA en 2020.

Ahora, Crawford se enfrenta al desafío de liderar a los Stockton Kings, un equipo que bajo la dirección de Lindsey Harding la temporada pasada alcanzó un récord de 24-10, el mejor de la Conferencia Oeste en la G League, y logró avanzar a los playoffs antes de ser eliminado por los Oklahoma City Blue. La salida de Harding, quien fue incorporada al staff técnico de los Lakers, dejó el puesto vacante y abrió la oportunidad para que Crawford tomara las riendas del equipo.

La llegada de Crawford no solo refuerza el enfoque de los Stockton Kings en desarrollar talento joven para la NBA, sino que también representa una apuesta por un entrenador con experiencia y éxito a nivel profesional. Bajo su dirección, los Kings esperan continuar construyendo sobre el éxito reciente y mantener su competitividad en la G League.

