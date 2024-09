Jamal Murray ha asegurado su futuro en la NBA y en los Denver Nuggets tras acordar una extensión de contrato máximo por cuatro años y $209 millones, según informó el periodista Shams Charania de The Athletic. Con esta extensión, el base canadiense, que enfrentaba su último año garantizado con un salario de $36 millones, verá su contrato total ascender a $245 millones, manteniéndolo en Denver hasta la temporada 2028-2029.

Murray, formado en la Universidad de Kentucky, fue seleccionado por los Nuggets con el séptimo pick global en el Draft de 2016. Desde su llegada a la liga, ha sido una pieza clave en el éxito de la franquicia. A lo largo de su carrera, ha disputado casi 500 partidos con promedios de 17,5 puntos, 3,7 rebotes, 4,5 asistencias y un robo por noche en 30,7 minutos de juego.

El impacto de Murray en los Nuggets ha sido incalculable, especialmente durante la histórica campaña 2022-2023, en la que Denver conquistó su primer campeonato de la NBA. Su desempeño en los playoffs fue decisivo, formando una dupla letal con el MVP de las Finales, Nikola Jokić. Además, su capacidad para asumir responsabilidades en momentos cruciales ha elevado su estatus como uno de los mejores bases de la liga.

En su trayectoria también destaca su inclusión en el Segundo Mejor Quinteto de Rookies en 2017 y su participación con la selección canadiense, con la que ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2016.

Denver Nuggets star Jamal Murray has agreed on a four-year, $208 million maximum contract extension, his agents Jeff Schwartz and Mike George tell ESPN. The deal — guaranteeing Murray $244M over next five seasons — secures a franchise cornerstone to the Western contender. pic.twitter.com/XDfBM4oX1Z

