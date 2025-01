Stephen Curry es más que una estrella del baloncesto; es un fenómeno global. Su capacidad para redefinir el juego desde la línea de tres puntos ha transformado el deporte, y su carisma lo ha convertido en uno de los atletas más queridos del mundo. Sin embargo, incluso las leyendas enfrentan momentos incómodos y, a veces, su brillo no puede salvarlos de situaciones que revelan grietas más profundas.

El lunes por la noche, los Warriors visitaron a los Toronto Raptors en el Scotiabank Arena. La derrota 104-101 contra un equipo que apenas cuenta con nueve victorias en la temporada no fue el único episodio desafortunado para los de Golden State. Durante un descanso en el juego, un niño en las gradas fue elegido para participar en una dinámica de entretenimiento. El problema: llevaba puesta una camiseta de Stephen Curry, el jugador estrella del equipo rival.

La situación rápidamente se tornó incómoda cuando el personal de entretenimiento de los Raptors pidió al joven fanático que se quitara su camiseta de los Warriors y se pusiera una con el logo del equipo local. Lo que se suponía sería un momento de diversión se transformó en un episodio que dejó al niño avergonzado frente a miles de espectadores.

The Raptors ruined a kid's night by forcing him to remove his Stephen Curry jersey in front of thousands 💔 pic.twitter.com/VMSDWdRFkF

— NBA Memes (@NBAMemes) January 14, 2025