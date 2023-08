República Dominicana vs. Filipinas EN VIVO: play by play del juego por el Mundial de Baloncesto 2023 ¡Ahora es! Llegó el ansiado debut de Dominicana en el Mundial de Baloncesto 2023. Sigue AQUÍ todas las incidencias del juego entre República Dominicana vs. Filipinas EN VIVO por la fase de grupos del torneo.

El día viernes 25 de agosto 2023 es una fecha para la historia de República Dominicana cuando afronta su debut ante Filipinas por un Mundial de Baloncesto. Tras afrontar una ardua preparación, los quisqueyanos quedaron listos para dejar el nombre de su país por todo lo alto en el torneo de selecciones. Sin embargo, el equipo de Néstor García primero se mide ante un combinado asiático que llegó como el flamante dueño de casa. ¿Dónde ver el partido República Dominicana vs Filipinas en debut del Mundial de Baloncesto 2023? Le partido está siendo transmitido por CDN Deportes y Courtside 1891, y además puedes darle seguimiento por aquí, Diario Récord, para no te pierdas este acontecimiento. Mundial de Baloncesto 2023: ¿en qué grupo se encuentra República Dominicana? República Dominicana se encuentra en el Grupo A del Mundial de Baloncesto 2023, y lo comparte con: – Angola – Filipinas – Italia República Dominicana en el Mundial de Baloncesto Inicia el Mundial de Baloncesto 2023 y esta vez se enfrentan República Dominicana con Filipinas. Filipinas acogerá el debut del equipo local en La Copa Mundial de Baloncesto, que se disputará simultáneamente en Japón e Indonesia y que tendrá como rival a la República Dominicana. El equipo centroamericano es favorito a llevarse el partido pero tendrá que soportar la hostilidad de ser visitante en el duelo. Previa primer partido fase regular para República Dominicana en el Mundial FIBA 2023 Previa primer partido fase regular de Dominicana en el Mundial FIBA 2023 República Dominicana llega al Mundial FIBA 2023 con altas expectativas. Y no es para menos. Los dirigidos por el Che García se clasificaron para la Copa del Mundo de manera quizá algo inesperada tras vencer a Argentina y ahora contarán con Karl-Anthony Towns en su intento por alcanzar los Juegos Olímpicos. Los dominicanos cuentan con un plantel joven pero con talento. Y más importante, van por una parte del cuadro por la cual podrían aspirar a la lucha por las medallas. El camino de la República Dominicana en el Mundial FIBA arrancará en el Phillipine Arena de Manila. A continuación, todos los detalles del partido de la Selección de República Dominicana en el Mundial FIBA 2023.