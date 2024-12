La NBA retoma la acción regular este jueves tras los cuartos de final de la Copa NBA, con un enfrentamiento entre los Sacramento Kings (12-13) y los New Orleans Pelicans (5-20) en el Smoothie King Center. Mientras los Kings buscan afianzarse como contendientes en la Conferencia Oeste, los Pelicans luchan por encontrar rumbo en una temporada que se les ha complicado debido a lesiones y falta de consistencia.

Horarios según la región:

Los Kings llegan con buen ritmo en diciembre, sumando tres victorias en sus últimos cuatro partidos, destacando sus impresionantes victorias ante Utah Jazz (141-97) y San Antonio Spurs (140-113). Este repunte se ha basado en una mejora defensiva significativa y en una ofensiva explosiva liderada por jugadores como Domantas Sabonis, quien está registrando un promedio de doble-doble por partido.

Jugador destacado:

Para los Pelicans, las lesiones han sido el principal obstáculo. Sin Brandon Ingram, Zion Williamson y otros jugadores clave, acumulan 11 derrotas en sus últimos 12 encuentros. Aunque el entrenador Willie Green ha utilizado el paréntesis de la Copa NBA para reforzar conceptos básicos, el equipo sigue lejos de los puestos de play-in.

Jugador destacado:

For every Kings block at home this season, @phoonglawcorp will donate $100 to Mother’s Against Drunk Driving (MADD).



Kings have helped donate $4,800 so far this season. pic.twitter.com/tACTNg86ri

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) December 12, 2024