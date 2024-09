San Antonio Spurs inician la temporada sin Devin Vassell: Un obstáculo inesperado Devin Vassell, uno de los jugadores clave de los Spurs, estará fuera hasta noviembre debido a una cirugía en el pie, dejando una interrogante sobre el arranque de la temporada para San Antonio.

La temporada 2024-25 de la NBA aún no ha comenzado, y los San Antonio Spurs ya enfrentan un desafío importante. Devin Vassell, considerado una pieza fundamental en el equipo junto al prometedor Victor Wembanyama, no estará disponible para el inicio de la campaña. El escolta se encuentra en proceso de recuperación tras someterse a una cirugía en su pie derecho, y los Spurs han anunciado que no volverá a las canchas hasta, al menos, el 1 de noviembre, cuando se evaluará nuevamente su estado físico.

San Antonio Spurs guard Devin Vassell is expected to miss the start of the season. Vassell had surgery for a stress reaction of the third metatarsal head in his right foot. His status will be updated on November 1, team says. pic.twitter.com/qu0Xm0aGgh — Michael Scotto (@MikeAScotto) September 27, 2024

Vassell, quien fue una de las figuras destacadas de San Antonio en la temporada pasada, sufrió la lesión durante los últimos juegos del curso 2023-24, lo que le impidió participar en los últimos ocho encuentros del equipo. Aunque inicialmente se esperaba que el escolta evitara pasar por el quirófano, finalmente la cirugía fue necesaria para corregir el problema, prolongando su tiempo de inactividad.

La baja de Vassell plantea dudas sobre las expectativas de los Spurs para esta temporada. Tras un año en el que no lograron clasificar a los playoffs, San Antonio esperaba dar un paso adelante con la llegada de Wembanyama, la estrella joven más prometedora del equipo. Sin embargo, comenzar la temporada sin uno de sus jugadores más importantes podría complicar ese proceso de reconstrucción.

No todo son malas noticias para los Spurs. Zach Collins, quien también estuvo lidiando con problemas físicos, ha sido declarado en plena forma para participar en el training camp bajo las órdenes del legendario entrenador Gregg Popovich. Asimismo, se espera que Charles Bassey, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, esté listo para el inicio de la temporada después de 10 meses de recuperación.

.@BobbyMarks42 on Victor Wembanyama and the Spurs starting the season without Devin Vassell: "[With] how deep the Western Conference is, you do not want to get off to a 2-8 start." pic.twitter.com/ZplpeYRXVN — NBA on ESPN (@ESPNNBA) September 27, 2024

Si bien la ausencia de Vassell es un golpe, la organización sigue trabajando para desarrollar el talento joven y formar un equipo competitivo en el futuro. Los próximos meses serán cruciales para determinar si los Spurs pueden superar este obstáculo inicial y mantener sus aspiraciones de mejorar respecto a temporadas anteriores. Con Wembanyama liderando el camino y la eventual reincorporación de Vassell, el equipo de San Antonio tiene el potencial de sorprender más adelante en la temporada.