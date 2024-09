En medio de las expectativas de los fanáticos y la constante evolución de Los Angeles Clippers, Terance Mann ha dado un paso importante en su carrera al firmar una extensión de contrato por tres años y 47 millones de dólares. La noticia, dada a conocer por Shams Charania de The Athletic, no solo asegura la continuidad del escolta en el equipo hasta 2027, sino que también refuerza el compromiso de la franquicia con uno de sus jugadores más versátiles y dinámicos.

La historia de Mann en la NBA ha sido una de crecimiento constante. Desde que fue seleccionado por los Clippers en el puesto 48 del Draft de 2019, el jugador formado en Florida State ha demostrado una capacidad innegable para adaptarse a las necesidades del equipo, ya sea saliendo del banquillo o siendo titular en momentos claves. Hasta la fecha, ha disputado 345 encuentros en la liga, 156 de ellos como titular, lo que subraya su importancia en el esquema táctico de los Clippers.

Con promedios de carrera de 8,2 puntos, 3,6 rebotes y 1,9 asistencias en 22,3 minutos por partido, Mann se ha ganado su lugar en el equipo no solo por sus estadísticas, sino por su capacidad para rendir en momentos decisivos. A lo largo de las últimas temporadas, ha sido testigo y partícipe de momentos críticos, incluidos los playoffs, donde su habilidad para ejecutar en ambos extremos de la cancha lo ha hecho destacar.

Esta extensión llega en un momento crucial para los Clippers, quienes están en busca de consolidar una plantilla sólida y mantener una estructura financiera equilibrada. Con un contrato previo de 11,42 millones de dólares garantizados, la nueva cifra acordada con Mann representa una inversión razonable, especialmente considerando el crecimiento potencial que aún tiene el jugador.

