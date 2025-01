Stephen Curry pide a los Warriors “mantener la calma en medio de la tormenta” El base estrella aboga por decisiones estratégicas frente a la incertidumbre que enfrenta la franquicia.

15/01/2025 · 12:12 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Warriors de Golden State, liderados por Stephen Curry, atraviesan una de las temporadas más desafiantes en su historia reciente. Tras años de dominio y constantes aspiraciones al campeonato, el equipo se encuentra ante una encrucijada: reforzar una plantilla envejecida sin hipotecar el futuro de la franquicia.

Curry, siempre elocuente y reflexivo, dejó claro su punto de vista en una conferencia de prensa tras la derrota ante los Raptors de Toronto. Con el equipo cayendo por debajo del .500 en récord por primera vez en la temporada, el dos veces MVP enfatizó que los Warriors deben evitar decisiones precipitadas o “desesperadas” en el mercado de canjes.

¿Un movimiento desesperado o un futuro sostenible?

La presión por mejorar es palpable. Desde un prometedor inicio de 12-3, los Warriors han caído en picada, perdiendo 17 de los últimos 24 encuentros, y actualmente cuentan con un récord de 19-20. La frustración es evidente en las palabras de Curry, quien, no obstante, mantiene la perspectiva a largo plazo.

“Los movimientos desesperados que agotan el futuro no son la solución”, declaró Curry. “Nuestra responsabilidad no solo es mejorar, sino asegurarnos de que la franquicia permanezca en un buen lugar cuando dejemos de estar aquí. Queremos ser relevantes en la lucha por el campeonato, pero no al costo de sacrificar selecciones del draft o el desarrollo de jugadores jóvenes”.

Este mensaje resuena en la organización. Desde el gerente general Mike Dunleavy Jr. hasta el entrenador Steve Kerr y el veterano Draymond Green, el consenso es claro: paciencia y estrategia deben guiar las decisiones.

¿Qué está en juego para Golden State?

La situación es compleja. Los Warriors son un equipo construido en torno a su núcleo de veteranos —Curry, Green y Klay Thompson—, pero también poseen un grupo de jóvenes con potencial como Jonathan Kuminga y Moses Moody. Apostar por canjes arriesgados podría traer mejoras inmediatas, pero comprometería el futuro del equipo en una liga que valora cada vez más el talento joven y la sostenibilidad a largo plazo.

La derrota reciente ante los Raptors, un equipo con un récord de apenas 9-31, dejó al descubierto las inconsistencias del plantel actual. La rotación ha sido una constante incógnita para Kerr, quien ha probado 22 alineaciones diferentes esta temporada, buscando una combinación que permita estabilidad y resultados.

El dilema del líder

El papel de Curry no se limita al desempeño en la cancha. Como líder indiscutible, su influencia también abarca el vestuario y la dirección estratégica del equipo. Su mensaje de evitar el pánico es un recordatorio de los valores que llevaron a los Warriors a su éxito inicial: confianza en el proceso, desarrollo interno y decisiones inteligentes.

“Queremos ganar y ser competitivos, pero no significa que debamos sacrificar nuestro futuro por resultados inmediatos”, señaló Curry. “Es un equilibrio difícil, pero confío en que encontraremos la manera de mejorar sin comprometer lo que representa esta franquicia”.

El camino por delante

Con la fecha límite de canjes acercándose rápidamente, los Warriors enfrentan decisiones cruciales. ¿Optarán por mantener la calma y confiar en su proceso de desarrollo, o cederán ante la presión de los resultados inmediatos?

Lo que es evidente es que, bajo el liderazgo de Curry, el equipo no tomará decisiones precipitadas. La prioridad es preservar la identidad de una franquicia que, a pesar de las adversidades actuales, sigue siendo un referente en la NBA.

La temporada aún tiene tiempo para dar un giro, y mientras Curry y compañía busquen soluciones dentro y fuera de la cancha, los Warriors intentarán volver a ser ese equipo temido y respetado que dominó la liga durante años. La pregunta es: ¿podrán hacerlo sin hipotecar su futuro?