Stephen Curry y el insólito incidente del falso incendio en el Chase Center

La victoria de los Golden State Warriors sobre los Detroit Pistons (115-110) estuvo marcada por un suceso curioso que involucró a su estrella, Stephen Curry. Durante el partido, un falso incendio generó confusión en el Chase Center, pero lo más llamativo fue la peculiar interpretación de Curry sobre el evento.

El base de los Warriors, conocido no solo por su habilidad en la cancha sino también por su carisma y sentido del humor, confesó que al escuchar la alarma pensó que formaba parte del espectáculo de medio tiempo. “Al principio, tenían a una violinista tocando covers de canciones y pensé que era parte de su rutina. Creí que era el gran final y dije: ‘Esto es agresivo’. Luego me di cuenta de que era real, y en ese momento no tienes idea de qué hacer. Hay 19,000 personas, ¿a dónde vas? Afortunadamente, todo estuvo bien. Fue la primera vez que me pasa algo así”, comentó Curry en redes sociales.

Una noche histórica para Curry

Más allá del insólito incidente, la noche fue especial para el base de los Warriors. Curry lideró a su equipo con 32 puntos, además de sumar tres rebotes y cuatro asistencias. Pero lo más destacado fue que alcanzó la marca de los 25,000 puntos en su carrera, convirtiéndose en apenas el jugador número 26 en la historia de la NBA en lograrlo.

“Fue una sorpresa, en realidad. Sabía que estaba cerca, pero no lo pensé hasta que lo anunciaron en el partido”, confesó Curry. Además, destacó lo especial que es haber alcanzado esa cifra vistiendo únicamente la camiseta de los Warriors. “Tim Roye (narrador de los Warriors) me dijo después del partido que solo 10 jugadores han logrado esto con una sola franquicia. Los nombres en esa lista son sinónimos de historia del baloncesto, así que es bastante especial”, agregó.

Pero Curry no solo sigue dejando huella en la NBA con sus puntos, también está a punto de alcanzar otro récord impresionante: 4,000 triples en su carrera, una marca que solo él ha estado cerca de establecer. Con apenas siete triples más, podría convertirse en el primer jugador en la historia en alcanzar ese hito.

¿Pueden los Warriors competir en el Oeste?

A pesar de la victoria, la temporada de los Warriors ha estado llena de altibajos. El equipo ha lidiado con lesiones y ajustes en la rotación, y aunque han mostrado destellos de su capacidad competitiva, todavía deben demostrar que pueden ser contendientes en una Conferencia Oeste cargada de talento.

Uno de los factores clave en la recta final de la temporada será el rendimiento de los jugadores de apoyo. Nombres como Draymond Green, Klay Thompson y el recién adquirido Jimmy Butler serán determinantes para mantener el nivel competitivo del equipo. Además, la recuperación de Brandin Podziemski es un punto de interés, ya que el joven jugador ha demostrado ser una pieza valiosa en la rotación de Steve Kerr.

Curry, la leyenda sigue creciendo

Con 25,000 puntos en su historial y múltiples récords a su nombre, Stephen Curry continúa consolidando su legado como uno de los mejores jugadores en la historia del baloncesto. Su impacto en la NBA va más allá de los números: ha revolucionado la forma en que se juega el baloncesto con su estilo de tiro y ha inspirado a una nueva generación de jugadores.

Ahora, con los Warriors buscando cerrar la temporada con fuerza, la pregunta es: ¿puede Curry volver a llevar a Golden State a lo más alto? Si hay algo que ha demostrado a lo largo de los años, es que nunca se le puede descartar. Y, con él en la cancha, los Warriors siempre tendrán una oportunidad.