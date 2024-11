Steve Kerr no teme a provocaciones de fanáticos de los Celtics

Cuando los locutores previos al partido dijeron el nombre de Kerr, los fanáticos de los Celtics abuchearon a coro. Si eso no fuera lo suficientemente interesante, Kerr dio una respuesta hilarante a los fanáticos. El

cuando los abucheos se hicieron más fuertes:

Steve Kerr había sido tema de debate entre los fanáticos después de sus decisiones sobre el tiempo de juego de Jayson Tatum durante los Juegos Olímpicos de 2024. Tatum tuvo una acción mínima durante los enfrentamientos del Equipo de Estados Unidos, y Kerr volvió a abordar el tema antes del partido Warriors-Celtics del miércoles.

“¿Me arrepiento de algo? No podemos controlar la historia… Ganamos la medalla de oro… No disfruté no haber jugado con Jayson… No son decisiones divertidas, pero nuestros muchachos fueron increíbles”, dijo Kerr.

Brian Windhorst, experto de la NBA, reveló un factor clave que llevó a Kerr a dejar a Tatum en la banca.

“Jayson Tatum lanzó muy, muy mal desde la línea de tres puntos durante toda la primavera”, dijo Windhorst en el podcast Hoop Collective. “En la primera ronda contra los (Miami) Heat, lanzó un 29% en triples. En la segunda ronda contra los (Cleveland) Cavaliers, un 27%. Y en las finales de conferencia contra los (Indiana) Pacers, un 31%, y en las finales contra Dallas, un 26%. Lanzó mal desde la línea de tres puntos en los entrenamientos y tiró mal desde la línea de tres puntos en los partidos de calentamiento. Eso fue un factor”.

Steve Kerr ya no se preocupa por las rotaciones del Team USA, ya que ahora está concentrado en la mejor manera de optimizar la alineación de los Warriors para 2024-25. A pesar de la temprana lesión de Stephen Curry, Ker y los Dubs han descubierto una rotación efectiva. ¿Podrán mantener el pie en el acelerador y permanecer en la cima de la Conferencia Oeste?