Tyrese Haliburton califica de “vergonzoso” el juego de los Pacers Haliburton dice que los Pacers tienen que ser mejores.

Un día después de que los Indiana Pacers sufrieran una decepcionante derrota ante los Toronto Raptors, sufrieron otra derrota ante los Brooklyn Nets. Después del partido contra los Raptors, Haliburton compartió un mensaje sobre cómo el equipo necesita mirarse al espejo para poder empezar a corregir sus errores y, tras la derrota ante los Nets, se le preguntó sobre su evaluación del equipo en lo que va de temporada. “No es necesariamente bueno”, dijo Haliburton a través de la información privilegiada de la NBA Michael Scotto compartida en X, anteriormente Twitter. “No hemos ganado un partido de visitante en más de un mes. Creo que como grupo, tengo que ser mejor. Creo que nos está poniendo a prueba en este momento. Realmente no puedo darte un montón de cosas positivas. Tal vez esa sea una forma negativa de verlo en este momento. Simplemente siento que como grupo podemos mejorar en todos los aspectos.