Los Utah Jazz (2-8) y los Dallas Mavericks (5-6) se enfrentan este miércoles con el objetivo de regresar a la senda de la victoria. Ambas franquicias vienen de sufrir derrotas en sus primeros partidos de la Copa NBA, lo cual añade presión a este encuentro. Dallas llega al partido con mayor urgencia, pues sus recientes tropiezos y las dudas en momentos cruciales han puesto en evidencia la necesidad de ajustes en su juego.

Por parte de los Jazz, Walker Kessler será baja por segundo juego consecutivo debido a una lesión en la cadera. Esto obligará al entrenador Will Hardy a contar nuevamente con John Collins como pívot titular, aunque podría considerar a Kyle Filipowski como alternativa. En los Mavericks, Jason Kidd planea alinear al mismo quinteto que enfrentó recientemente a Golden State, a la espera de confirmar la disponibilidad de P.J. Washington.

Utah Jazz

Dallas Mavericks

