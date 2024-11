Warriors vuelven a replantearse después de dos derrotas consecutivas

Aunque los Warriors están lejos de estar en modo pánico después de sólo dos derrotas, el equipo tendrá que recomponerse para no permitir que esta pequeña caída se convierta en algo desastroso. Y el entrenador en jefe Steve Kerr cree que el equipo debe volver a la mesa de dibujo y ordenar su ejecución en el final del juego, ya que señala su falta en este sentido como su perdición en los últimos dos juegos .

“No hay que exagerar. Hace dos partidos, todo el mundo se sentía genial… Tenemos que abordar lo que ha pasado en estos dos últimos partidos. No creo que sea una cuestión de fatiga. Creo que es una cuestión de ejecución”, dijo Kerr a través de 95.7 The Game on X (antes conocida como Twitter).

Steve Kerr y los Warriors vuelven a analizarse

Steve Kerr ha sido firme en el pasado en que uno de los principales factores que contribuyen a la (percibida) disminución de la calidad en el juego en la NBA es la falta de tiempo de práctica de los equipos. Y para los Warriors, esto puede ser lo que les está costando en este momento. Pero la buena noticia es que los Warriors tendrán dos sesiones de práctica a finales de esta semana.

Tal vez esto ayude a los Warriors a corregir sus problemas defensivos; no ejecutaron bien en la defensa hacia el final de su derrota ante los Nets; específicamente, Dennis Schroder los destrozó en el punto de ataque, con el escolta de los Nets anotando 17 de los 41 puntos de su equipo en el período mientras llegaba a sus puestos a voluntad.

Para un equipo que se está forjando una identidad de élite en ambos sentidos, sus problemas defensivos en el último cuarto se están convirtiendo en un problema. El sábado, los Spurs los superaron 33-13 en el cuarto período, permitiendo que muchos cortes hacia atrás de Harrison Barnes y Stephon Castle sacudieran su defensa.

“Sentí que perdimos fuerza otra vez… no mucha energía. No mucha fuerza”, agregó Kerr, según Ohm Youngmisuk de ESPN.

Con un partido contra el mejor equipo de la Conferencia Oeste, el Oklahoma City Thunder, el miércoles, no habrá mejor prueba para la fortaleza mental y la capacidad de ejecución de los Dubs en los últimos momentos de los partidos cerrados.