El Mundial de Baloncesto 2023, que se desarrolla en Filipinas, Indonesia y Japón, no solo tiene el atractivo de brindar uno de los mayores espectáculos de dicho deporte y disputar uno de los mejores torneos a nivel mundial, sino que también ofrece la chance de seguir en el calendario internacional, ya que otorga boletos a, nada menos, que los Juegos Olímpicos.

Si bien el sistema de clasificación a cada edición de los Juegos es mediante los Preolímpicos, cada Copa del Mundo también brinda boletos. En cada Mundial, no solo el campeón clasifica automáticamente a la cita, sino que también lo hacen los dos mejores de cada continente. Es decir, independientemente de cual sea la posición final de un país, si esta se encuentra entre las dos mejores de su región, se mete en los Juegos Olímpicos de forma automática.

Esto no solo favorece a que haya mayor competitividad en las Copas del Mundo, sino que también hace que los Juegos Olímpicos tengan mucha variedad en cuanto a representación. Así, equipos con menor nivel respecto a las potencias mundiales pueden aspirar a vivir la experiencia olímpica, hecho siempre histórico para las federaciones.

Y vaya si fue histórico para Sudán del Sur, que participaba de su primer Mundial. Los Bright Stars le ganaron 101-78 a Angola y se aseguraron terminar con el mejor balance de las cinco selecciones africanas (3 victorias y 2 derrotas) después de la derrota de Egipto ante Nueva Zelanda (88-86). El combinado sursudanés aporta así una alegría a un país independiente desde 2011 y que trata de recuperarse de la sangrienta guerra civil que causó al menos 380.000 muertos y millones de desplazados entre 2013 y 2018.

También Japón se clasificó como el mejor de la zona asiática después de ganar 80-71 este sábado a Cabo Verde en Okinawa. Australia (se benefició del bajo rendimiento de Nueva Zelanda), como mejor nación de Oceanía en este Mundial, y Francia, como país organizador, ya estaban clasificados para los Juegos.

El trago amargo para la región latinoamericana fue para Venezuela en este mundial. El equipo dirigido por Fernando Duró no logró hacer pie en el torneo, sufrió dos bajas sensibles y terminó despidiéndose del torneo sin saborear ninguna victoria. La Vinotinto cerró su participación ante Finlandia, una de las decepciones del torneo. Los europeos terminaron haciendo pesar su capacidad y se llevaron la victoria por 90 a 75.

Con el resultado de esta jornada, Venezuela no tiene posibilidades de jugar por un lugar en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. La Vinotinto quedó entre los últimos cinco puestos del torneo, por lo que no tendrá un lugar en la cita del próximo Julio, ya que no obtuvo el rendimiento suficiente para darse cita en el Preolímpico del año que viene.