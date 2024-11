Zach LaVine deja un legado duradero en la Ciudad del Viento

LaVine anotó 13 de sus 29 puntos en el último cuarto, con 5 de 8 tiros de campo y 3 de 5 triples para recuperarse de un comienzo algo lento. Y al anotar un total de cuatro triples en la noche, el base de los Bulls se consolidó como el mejor tirador en la historia de la franquicia.

Tras la derrota ante los Celtics, LaVine ahora tiene 1.051 triples en su carrera, lo que le permite superar a Kirk Hinrich y convertirse en el líder de todos los tiempos de la franquicia de los Bulls en triples anotados. LaVine llegó a la noche con solo tres triples para superar a Hinrich, y con un gran triple en el último cuarto para reducir temporalmente la ventaja de los Celtics a tres, logró la hazaña.

El tiempo ha pasado tan rápido que LaVine es ahora el líder de todos los tiempos en triples anotados para una franquicia de los Bulls que ha sido el hogar de muchos grandes jugadores a lo largo de los años. Los Bulls adquirieron a LaVine en 2017 y, desde entonces, ha sido uno de los anotadores más confiables de la asociación, surgiendo como una amenaza cada noche al anotar 20 o más puntos mientras asume una enorme carga de trabajo ofensiva.

Pero con la forma en que se están presentando las cosas para los Bulls, a LaVine puede que no le quede mucho tiempo para aumentar su ventaja en la clasificación de triples de todos los tiempos sobre Hinrich, ya que puede que solo sea cuestión de tiempo antes de que el jugador de 28 años cambie de equipo a través de un intercambio.

Los días de Zach LaVine como miembro de la franquicia de los Bulls están contados

Los Bulls no han hecho un secreto sobre la disponibilidad de Zach LaVine en conversaciones comerciales ; LaVine ya no encaja exactamente en el cronograma del equipo después de dejar ir a DeMar DeRozan y Alex Caruso, y si algún equipo se desespera lo suficiente por una mejora que no cueste demasiado en términos de capital de draft, entonces LaVine podría estar saliendo de la Ciudad de los Vientos.

Los fanáticos de los Bulls deberían recordar con cariño a LaVine como alguien que se convirtió en un All-Star en múltiples ocasiones mientras trabajaba duro en equipos mediocres. Solo llegó a los playoffs una vez con el equipo, pero al menos está dejando un legado que lo tiene como el mejor tirador de tres puntos en la historia de la franquicia.