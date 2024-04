3. Michael Conforto, jardinero de los Gigantes

En medio de una ola de adquisiciones de estufas calientes de alto perfil, la presencia continua de Conforto en los jardines no fue uno de los titulares más importantes para San Francisco de cara a 2024. Si bien no estuvo terrible en su primer año como Gigante (también su primer año de regreso) en el campo después de perderse todo 2022 debido a una cirugía de hombro), Conforto no hizo mucho para garantizar cualquier esperanza de redescubrir la forma All-Star demostrada al principio de su carrera con los Mets. Hay una razón por la que optó por $18 millones para 2024 en lugar de probar el mercado abierto.

Si bien las habilidades estelares de OBP de Conforto todavía estaban en su lugar en 2023, le faltaba el golpe demostrado de manera más consistente al principio de su carrera. No fue un gran shock después de su lesión, pero ciertamente limitó su techo ofensivo, una tendencia preocupante para un jardinero de esquina. Pero ahora, parte de ese poder podría haber comenzado a regresar a medida que Conforto se aleja más de su cirugía de hombro: ya ha conectado tres jonrones y dos dobles esta temporada, incluido uno con una velocidad de salida de 109.9 mph, más golpeado que cualquier bola bateada tenía en 2023.

Lo admito, soy un poco menos optimista acerca de Conforto que algunos de los otros jugadores en esta lista. Conectó tres jonrones en sus primeros nueve juegos la temporada pasada y tuvo un sólido OPS de .811 hasta finales de mayo, sólo para batear .231/.325/.328 en 76 juegos durante los últimos cuatro meses. Y considerando sus luchas de larga data contra los zurdos, es difícil entusiasmarse demasiado con el hecho de que Conforto haya logrado una buena racha especialmente larga. Sin embargo, hasta ahora parece que podría ser una parte mucho más importante de la alineación de San Francisco de lo que pensábamos originalmente.

