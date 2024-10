La noche del viernes en el Dodger Stadium fue una de esas que quedan marcadas en la historia de las Series Mundiales. El choque entre Yankees y Dodgers, dos equipos de gran tradición en la MLB, entregó uno de los momentos más dramáticos que se puedan imaginar. En la décima entrada, con las bases llenas y el juego empatado, Freddie Freeman se paró en el plato y conectó un grand slam que puso a los Dodgers arriba 6-3, desatando la euforia en el estadio. Para los Yankees, sin embargo, el desenlace fue amargo, sobre todo para su gerente, Aaron Boone, cuya expresión de incredulidad y frustración reflejó lo que muchos consideran una cuestionable decisión estratégica.

Los Dodgers presentaban una situación complicada para la defensa de los Yankees: con corredores en segunda y tercera, Boone tomó la decisión de darle una base intencional a Mookie Betts, uno de los bateadores más temidos del béisbol, para enfrentar a Freeman en un duelo de zurdos, confiando en la habilidad del lanzador zurdo Néstor Cortés para contrarrestar el poder de Freeman. La lógica detrás de esta movida era clara: en teoría, la ventaja del lanzador zurdo ante un bateador zurdo. Sin embargo, la estrategia no funcionó. Freeman no solo conectó un batazo, sino que lo envió fuera del parque para un grand slam que acabó con las esperanzas de los Yankees en ese primer partido de la serie.

Boone ha sido blanco de críticas desde el instante en que la pelota salió volando, en lo que muchos han interpretado como una jugada defensiva arriesgada y poco acertada, considerando que Cortés no había lanzado desde septiembre y que el bullpen de los Yankees contaba con alternativas más. frescas y experimentadas. Además, en una Serie Mundial, los márgenes de error son mínimos y cualquier decisión puede tener repercusiones en el desenlace del juego. De haber optado por un relevista derecho, quizás la historia sería distinta; Sin embargo, Boone decidió jugársela y pagar el precio.

No todo en el diseño del juego fue una cuestión de estrategia. La mala suerte también jugó un papel importante en la derrota de los Yankees en este primer enfrentamiento de la Serie Mundial. A lo largo del juego, hubo varios momentos en los que el equipo neoyorquino estuvo cerca de asegurar la victoria. Uno de ellos fue una decisión arbitral en la novena entrada, donde se marcó una interferencia en un batazo de Gleyber Torres que pudo haber puesto a los Yankees en ventaja. Además, una impresionante jugada de Alex Verdugo, quien atrapó un batazo de foul de Shohei Ohtani pero salió de los límites del terreno, permitió que los corredores avanzaran, complicando aún más la situación para Boone antes del turno de Betts.

Aun así, muchos aficionados y analistas creen que la mala suerte no es excusa suficiente en una Serie Mundial. Las grandes franquicias como los Yankees saben que, para ganar en el escenario más grande, cada detalle cuenta y cada decisión debe evaluarse minuciosamente. Boone apostó y perdió, y la reacción en redes no se hizo esperar. Algunos fanáticos mostraron su frustración en plataformas como X, donde calificaron la movida de Boone como una falta de respeto hacia Freeman y una decisión que podría costarle a los Yankees la serie.

Aaron Boone's reaction says it all 😬 pic.twitter.com/EUJCfA0Hwv

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 26, 2024