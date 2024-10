Albert Pujols y su misión con los Leones de ganar cueste lo que cueste El legendario exjugador toma las riendas de los Leones con un único objetivo: llevar el trofeo a casa.

Desde que Albert Pujols asumió el reto de dirigir a los Leones del Escogido, una sola palabra ha resonado en sus declaraciones y en sus acciones: ganar. Para él, no hay fórmulas mágicas ni estrategias predefinidas que garanticen el éxito. Ni “el librito” ni el estilo de un “manager de jugadores” definen su filosofía. La única constante es su obsesión por la victoria, algo que ha marcado su carrera y que ahora pretende transmitir a su equipo en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). Pero, ¿es suficiente el nombre de Pujols para cambiar la historia reciente de los Leones?

Un manager diferente: La transformación del Escogido

Bajo el sol abrasador de Santo Domingo, los entrenamientos del Escogido han adquirido un nuevo matiz con Pujols al frente. No solo es el aura de un futuro miembro del Salón de la Fama lo que impresiona, sino la claridad con la que ha delineado su propósito. No viene a dirigir siguiendo manuales, ni a complacer egos; su única misión es la victoria. En sus palabras: “Al final, un manager que quiere ganar. No importa si es por el libro o de jugadores, lo nuestro es ganar cada juego en el que competimos”.

Este enfoque, cargado de la humildad que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera, es una declaración poderosa. Para Pujols, la victoria no es una opción, sino la meta inquebrantable. Si bien reconoce que no siempre se puede ganar, su compromiso y la experiencia acumulada en su trayectoria serán las herramientas que utilizará para intentar que su equipo lo haga la mayor cantidad de veces posible.

Los retos de dirigir en LIDOM: Adaptarse o fracasar

Dirigir en la LIDOM no es tarea fácil. A diferencia de otras ligas, los equipos pueden cambiar drásticamente de un mes a otro debido a las constantes rotaciones en los rosters, con jugadores que llegan, se van o son llamados a otras competiciones. Esto representa un desafío particular para Pujols, quien, si bien ha sido un maestro en el terreno de juego, admite su inexperiencia como manager. No obstante, confía plenamente en su cuerpo técnico, al que describe como un equipo capacitado y experimentado para lidiar con estos cambios.

“Yo no tengo la experiencia, pero la que tiene el coaching staff que tenemos, y yo aprendiendo la liga, creo que vamos a estar súper bien”, expresó Pujols con serenidad. Esta capacidad para reconocer sus limitaciones mientras se apoya en su entorno demuestra una gran madurez y una visión colectiva que puede marcar la diferencia en la temporada.

Evaluación del equipo: Un Escogido renovado y comprometido

Tras dos semanas de entrenamientos, Pujols ya ha podido vislumbrar lo que tiene en sus manos. Según su análisis, el equipo está casi listo para arrancar la temporada el 16 de octubre. Los Leones han trabajado situaciones tanto ofensivas como defensivas que, según el nuevo manager, se replicarán durante los partidos.

Entre los nombres que destacan en el cuerpo de lanzadores nativos se encuentran Juan Mercedes, Phillis Valdez y Víctor Santos, mientras que los importados como Ariel Miranda y Elián Leyba refuerzan la plantilla. En cuanto al bullpen, Pujols ha enfatizado en la necesidad de compromiso y disciplina, mencionando a Zac Rosscup y Alex Colomé como pilares fundamentales.

Para los jugadores, la presencia de Pujols es más que un incentivo; es un símbolo de inspiración. José Marmolejos, quien se ha enfrentado a Pujols durante su paso por las Grandes Ligas, no duda en calificar su influencia como una “bendición”. Según Marmolejos, Pujols no solo les enseña sobre béisbol, sino que les transmite una mentalidad ganadora que solo alguien de su calibre puede inculcar.

La influencia de un ícono: Más que un manager, un líder

Pujols no es solo una figura de autoridad en el dugout, sino un líder nato que ha vivido todas las facetas del béisbol. Esta experiencia le permite comprender no solo los aspectos técnicos del juego, sino también los emocionales. La capacidad de motivar a sus jugadores, especialmente a aquellos que pueden estar en momentos bajos de su carrera o que buscan consolidarse, es lo que distingue a Pujols de otros managers.

Junior Lake, otro de los jugadores clave del Escogido, resaltó el impacto que tiene contar con alguien como Pujols en el equipo: “Es excelente, es una buena presencia para el equipo, gente de respeto, que jugó el juego, y que puede aportar a muchas causas en el equipo”.

¿Podrá Pujols emular a los grandes managers de la historia?

Con la vista puesta en el inicio de la temporada, la pregunta que muchos se hacen es si Albert Pujols podrá lograr lo que pocos han conseguido: triunfar como manager tras una carrera estelar como jugador. Algunos ya lo comparan con figuras como Frank Genovese, quien en 1955 guió a los Leones del Escogido a una temporada exitosa. Pero los tiempos han cambiado, y la LIDOM es una liga impredecible.

Lo cierto es que Pujols tiene el respeto de sus jugadores, el conocimiento del juego y, lo más importante, el deseo insaciable de ganar. El tiempo dirá si ese deseo se traduce en éxitos para los Leones del Escogido, pero lo que está claro es que el equipo ha encontrado en Pujols a un líder con una misión clara y una determinación inquebrantable.