El emocionante Juego de Estrellas 2024 contará con dos lanzadores abridores que prometen ofrecer un espectáculo memorable. Tanto la Liga Nacional como la Liga Americana han anunciado sus abridores, y ambos son figuras destacadas en sus respectivos equipos.

El manager de la Liga Nacional, Torey Lovullo, hizo un movimiento poco común al anunciar a su lanzador abridor días antes del juego. El elegido es Paul Skenes, quien necesitó solo 11 aperturas en las Grandes Ligas para demostrar que es uno de los mejores lanzadores del béisbol. Skenes, con apenas 21 años, se convierte en el abridor más joven en la historia de este evento. Según el Elias Sports Bureau, los únicos otros novatos en abrir este juego fueron Dave Stenhouse (1962), Mark Fidrych (1976), el mexicano Fernando Valenzuela (1981) y Hideo Nomo (1995).

Skenes ha sorprendido a todos con su rápida adaptación y dominio en el montículo. Con una recta que supera las 100 millas por hora y un control impresionante para su edad, ha sido un pilar fundamental para su equipo. Su capacidad para mantener la compostura en situaciones de alta presión ha sido crucial para su éxito temprano en la liga.

El manager de la Liga Americana, Bruce Bochy, anunció el lunes que el lanzador derecho de los Orioles, Corbin Burnes, será su abridor. Burnes, quien tiene una efectividad de 2.43 en 19 aperturas durante su primera temporada con los Orioles después de seis años con los Cerveceros, se ha establecido como uno de los mejores pitchers de la liga.

Cuando suba al montículo por la Liga Americana, Burnes se convertirá en el primer pitcher de los Orioles en abrir un Juego de Estrellas desde Steve Stone en 1980. El miembro del Salón de la Fama Jim Palmer (1970, 1972, 1977 y 1978) y Milt Pappas (1965) también iniciaron Clásicos de Mitad de Temporada representando a los Orioles.

Burnes, conocido por su devastador cutter y su capacidad para generar ponches, ha sido una fuerza dominante en el montículo. Su transición a los Orioles ha sido fluida, y ha sido esencial en la rotación de su equipo, brindando consistencia y liderazgo.

Corbin Burnes last 10 starts:

63.1 IP

1.85 ERA

60 Ks

1.09 WHIP

THATS WHY YOU GET CORBIN BURNES pic.twitter.com/XJkAfdm1CY

— Zach Bollinger (@zachbollinger18) June 16, 2024