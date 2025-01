Atención Yankees: “los fanátivos de los Mets sí son fanáticos de verdad, no como los del otro lado de Nueva York” A.J. Minter lanza dardo contra los fanáticos de los Yankees y se gana a la afición de los Mets. El nuevo fichaje de los Mets no solo promete ser una pieza clave en el bullpen, sino que ya está generando emociones en Queens con sus comentarios hacia los fanáticos del Bronx.

El evento Amazin’ Day de los Mets, diseñado para celebrar a los fanáticos y aumentar la emoción por la temporada 2025 de la MLB, tuvo un momento inesperado cuando A.J. Minter, el nuevo relevista zurdo del equipo, aprovechó la ocasión para lanzar un dardo directo a los fanáticos de los Yankees. Sus palabras no solo desataron risas y aplausos entre los asistentes, sino que también dejaron claro que Minter entiende perfectamente cómo ganarse el corazón de Queens.

Durante uno de los paneles del evento, Minter, quien firmó un contrato de dos años y $22 millones con los Mets, no tuvo reparos en expresar su opinión sobre los fanáticos de los Yankees. “Puedes decir que los fanáticos de los Mets son verdaderos fanáticos del béisbol”, declaró el campeón de la Serie Mundial 2021. “Ellos entienden el béisbol, no como el otro lado de la ciudad. Estos son los verdaderos fanáticos apasionados. Van a estar contigo hasta el final. Tuve que enfrentarme a ustedes toda mi carrera, y siempre trajeron todo. Así que no puedo esperar para lanzar para ustedes ahora”.

Un inicio polémico que conecta con los fanáticos

Las palabras de Minter resonaron profundamente en una base de fanáticos que, durante décadas, ha vivido bajo la sombra de sus vecinos del Bronx. Mientras los Yankees han cosechado títulos y reconocimiento global, los Mets han luchado por establecerse como una fuerza dominante en la MLB. Para los seguidores de Queens, escuchar a un nuevo jugador respaldar su lealtad y pasión fue un momento especial que reforzó su conexión con el equipo.

A.J. Minter no es ajeno a los fanáticos de los Mets. Durante su paso por los Atlanta Braves, enfrentó a los Mets en 46 ocasiones, muchas de ellas en el Citi Field. Esta experiencia le dio una perspectiva única sobre la intensidad y el conocimiento del béisbol que caracteriza a los fanáticos de los Mets. Sin embargo, el comentario hacia los Yankees y sus seguidores es una línea arriesgada que seguramente no pasará desapercibida en el Bronx, especialmente cuando las dos franquicias se enfrenten en la Subway Series en mayo.

¿Una rivalidad que se calienta desde temprano?

La animosidad entre los fanáticos de los Yankees y los Mets no es nueva, pero ha alcanzado otro nivel tras el traspaso de Juan Soto de los Yankees a los Mets en diciembre pasado. Este movimiento encendió las discusiones en redes sociales y en los medios, con seguidores de ambos lados intercambiando burlas y provocaciones. Ahora, con jugadores como A.J. Minter sumándose al juego psicológico, la rivalidad promete intensificarse aún más en la temporada 2025.

Es probable que las palabras de Minter sean recordadas por los fanáticos de los Yankees cuando el relevista tome el montículo en el Yankee Stadium. Cada pitcheo será observado con atención y, sin duda, enfrentará un ambiente hostil en el Bronx. Pero Minter parece estar listo para el desafío, mostrando desde ahora una confianza que los Mets esperan ver reflejada en su desempeño en el bullpen.

Un rol crucial para Minter en la temporada 2025

Más allá de sus comentarios fuera del campo, los Mets tienen grandes expectativas para Minter dentro del diamante. En 2024, el lanzador zurdo tuvo una actuación sólida con los Atlanta Braves, registrando una efectividad de 2.62, 35 ponches y limitando a los bateadores rivales a un promedio de .198 en 34.1 entradas. Estas estadísticas lo convierten en una adición valiosa al bullpen de los Mets, que busca reforzar su capacidad en las entradas finales de los juegos.

Bajo la dirección de Carlos Mendoza, finalista al premio de Manager del Año, los Mets ya cuentan con un cuerpo de relevistas respetable. Sin embargo, Minter tiene el potencial de ser una pieza clave, funcionando como un puente hacia el cerrador estelar Edwin Díaz. La gerencia está apostando a que el texano de 31 años sea una fuerza estabilizadora en los momentos críticos.

La importancia de la cultura en el equipo

Más allá de su rendimiento en el campo, Minter ya está demostrando ser un jugador que entiende la cultura de los Mets y su base de fanáticos. En una ciudad como Nueva York, donde el mercado deportivo es tan competitivo, conectar con los seguidores puede ser tan importante como desempeñarse bien en el terreno de juego. Minter parece haber comprendido esto rápidamente, posicionándose como un favorito en Queens antes de lanzar su primer pitcheo oficial con el equipo.

El contrato de Minter con los Mets no solo refleja la inversión del equipo en sus habilidades como lanzador, sino también en su capacidad para liderar y conectar emocionalmente con los fanáticos. Su disposición a unirse a la rivalidad con los Yankees muestra que entiende lo que significa jugar para los Mets, especialmente en una temporada donde las expectativas son altas.

Un vistazo al futuro: ¿Dominio en Queens?

La primera prueba de fuego para Minter llegará en mayo, cuando los Mets visiten el Yankee Stadium para la Subway Series. Este enfrentamiento será una oportunidad perfecta para medir no solo su desempeño en el campo, sino también su capacidad para manejar la presión de una rivalidad tan intensa.

Mientras tanto, los fanáticos de los Mets ya están emocionados por lo que el zurdo puede aportar. Su actitud, combinada con su talento en el montículo, promete ser un catalizador para un equipo que busca consolidarse como contendiente en la Liga Nacional.

¿Será A.J. Minter la chispa que los Mets necesitan para encender su temporada 2025? Lo que está claro es que, dentro y fuera del campo, el relevista ya está dejando una impresión duradera.