Los Medias Rojas establecieron un récord del club con nueve bases robadas, con David Hamilton obteniendo cuatro, para quitarle dos de tres juegos a los Yankees. Fue la mayor cantidad de bases robadas en un juego de Grandes Ligas esta temporada y la mayor cantidad permitida por los Yankees desde el 19 de mayo de 1915.

Hamilton se unió a Jacoby Ellsbury, quien ostenta el récord de la franquicia con cinco robos el 30 de mayo de 2013, y al fallecido Jerry Remy como los únicos jugadores en la historia del club en robar cuatro o más bases en un juego.

Los Yankees, que empezaron ganando el partido, llenaron las bases sin outs en el séptimo y parecía que tomarían una ventaja inalcanzable. Pero gracias al relevista derecho Zack Kelly, quien entró una ventaja de una carrera, las cosas se calmaron.

The @RedSox have been around since 1901. They just set a franchise record with their 9th steal tonight. 🤯 pic.twitter.com/W7fOqkOjmA

— MLB (@MLB) June 17, 2024