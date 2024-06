República Dominicana a las Finales de la Copa Mundial de Softbol Masculino El combinado dominicano le ganó 2-0 al seleccionado de Venezuela, con esto se une al anfitrión Canadá como los primeros equipos de la justa.

República Dominicana y Australia reclamaron los dos boletos en oferta para las Finales de la Copa Mundial de Softbol Masculino WBSC 2025 después de ganar los importantes partidos de Playoff del Grupo A de la Copa Mundial de Softbol Masculino WBSC en Hermosillo, México, el domingo.

En el último día del torneo, el No. 14 del mundo República Dominicana derrotó al No. 5 Venezuela, 2-0 en la final para asegurar su lugar en las Finales del próximo año, mientras que los campeones defensores y No. 2 del mundo Australia triunfaron sobre el No. 9 México y Venezuela con puntuaciones idénticas de 4-1, para ganar el segundo boleto.

Venezuela, que había avanzado invicta en el grupo, terminó tercero para permanecer en la contienda por uno de los dos lugares comodín de las Finales 2025. México quedó en cuarto lugar, mientras que Chequia consiguió el quinto lugar después de una victoria en ocho entradas sobre Filipinas.

Después de una destacada actuación durante todo el torneo, el lanzador dominicano Yan Carlos González fue nombrado Jugador Más Destacado del Grupo A de la Copa Mundial de Softbol Masculino WBSC. Logró una efectividad de 0.81 en 26 entradas lanzadas, ponchando a 42 oponentes. Fue el lanzador ganador en los cuatro triunfos de República Dominicana, incluida la final del domingo contra Venezuela.

La República Dominicana, clasificada en el puesto 14 del mundo, jugó por última vez en la Copa Mundial de Softbol Masculino WBSC en el pasado 2017, terminando en el puesto 11. Con esta edición han jugado en seis ediciones en total con un mejor resultado de quinto lugar en 2015 y 1984.

Por su parte, el otro clasificado Australia, jugó la anterior edición del certamen, Australia, número 2 del mundo, es la campeona defensora y ha jugado en 11 ediciones, terminando primero dos veces, en 2022 y 2009. Australia, México y Chequia empataron en el tercer lugar de la primera ronda con idénticos récords de 2-3, pero los europeos terminaron quintos gracias al sistema de desempate. Australia quedó tercera y México cuarta.