Cardenales de San Luis vs Orioles de Baltimore: pronósticos y favoritos en las casas de apuestas del martes 12 de septiembre

Los Cardinals perdieron el primer juego de la serie por un marcador de 11-5. Tenían una ventaja inicial, pero luego se abrieron las compuertas para Baltimore. Sin embargo, los Cardinals golpearon bien la pelota. Terminaron el juego con 12 hits en total y se poncharon sólo cuatro veces. Lars Nootbar conectó dos hits esa noche y anotó una carrera. Willson Contreras finalizó con tres hits y dos carreras impulsadas para liderar al equipo en ambas categorías. En el montículo, Dakota Hudson permitió siete carreras y ocho hits y no logró salir de la quinta entrada. Sufrió la derrota ese día, pero el bullpen también permitió cuatro carreras limpias.

Los Orioles anotaron 11 carreras y 13 hits en el juego y totalizaron cuatro extrabases. Cedric Mullins terminó el juego 2-3 con dos carreras anotadas y cuatro carreras impulsadas. Todas sus carreras impulsadas se produjeron con un solo golpe del bate cuando lanzó un grand slam en la quinta entrada. Gunnar Henderson también conectó su jonrón número 25 de la temporada. También conectó tres hits y lideró al equipo con tres carreras anotadas en la victoria. En el montículo, los Orioles abrieron a Dean Kremer. Tuvo un comienzo difícil, pero su bullpen lanzó 4 2/3 entradas en blanco. DL Hall se llevó la victoria lanzando 1 1/3 entradas en blanco.

Adam Wainwright recibirá el balón para St. Louis. John Means regresa al montículo por los Orioles.

Aquí están las probabilidades de MLB Cardinals-Orioles , cortesía de FanDuel.

Probabilidades de MLB: Probabilidades Cardinals-Orioles

Cardenales de San Luis: +1,5 (-122)

Orioles de Baltimore: -1,5 (+102)

Más: 10 (-122)

Menos: 10 (+100)

Cómo ver a los Cardenales contra los Orioles

Transmisión: suscripción a MLB TV

Hora: 6:35 p. m. hora del este/3:35 p. m. hora del Pacífico

Por qué los Cardenales podrían cubrir la diferencia

Los Cardinals pudieron conseguir 12 hits en el primer juego de esta serie. Sólo anotaron cinco carreras, pero los hits fueron una señal positiva. St. Louis necesita tener el mismo tipo de producción ofensiva en este juego si quieren mantenerlo cerca. Con Wainwright en el montículo, los Orioles seguramente tendrán un día de campo en el plato. Los Cardenales necesitan igualarlo. Ofensivamente, los Cardinals no son malos. Dependerán de Paul Goldschmidt, Nolan Arenado y Willson Contreras en este juego, pero hay otros en la alineación que pueden hacerlo bien. Sin embargo, se enfrentan a un lanzador zurdo, por lo que dependerá de los diestros en la alineación hacer el daño.

Por qué los Orioles podrían cubrir la diferencia

Los Orioles se enfrentan a uno de los peores lanzadores abridores del béisbol esta temporada: Adam Wainwright. Wainwright tiene una efectividad de 8.19 en 89 entradas lanzadas. Ponchó sólo a 49 bateadores, dio 36 boletos, permitió 20 jonrones y sus oponentes le batearon .356 esta temporada. Es seguro decir que Wainwright es extremadamente golpeable y es muy raro verlo hacerlo bien esta temporada. Baltimore no debería tener ningún problema en cuadrar pelotas de béisbol contra Wainwright en este juego. Mientras mantengan su peso y hagan sus lanzamientos, los Orioles cubrirán esta diferencia.

Predicción y elección final Cardinals-Orioles

No espero que este juego esté reñido. Los Orioles deberían tener otro estallido ofensivo y no sería sorprendente verlos anotar más de 10 carreras nuevamente. No se puede confiar en Wainwright, así que voy a elegir a los Orioles para ganar este juego por un buen margen y cubrir la diferencia.

Predicción y elección final Cardinals-Orioles: Orioles -1.5 (+102), Más de 10 (-122)