15/08/2024 · 11:13 AM

La reciente presentación de los nuevos uniformes de la selección dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol ha generado un intenso debate entre los aficionados y la comunidad deportiva. Mientras algunos elogian la modernización y la adaptación a las tendencias actuales, otros, como el comunicador José Zabala, han criticado duramente los diseños, calificándolos como una “falta de identidad dominicana”.

El Elogio a los Clásicos: Una Conexión con los Colores Patrios

Entre las versiones presentadas, destacan el uniforme blanco, diseñado para los juegos en casa, y el uniforme rojo para los juegos de visitante. El uniforme blanco, con letras azules y detalles en rojo, es un claro homenaje a los colores de la bandera dominicana, evocando un profundo sentido de patriotismo y orgullo nacional. Este diseño mantiene viva la tradición y conecta tanto a los jugadores como a los fanáticos con los símbolos patrios, fundamentales para la identidad del país.

De igual manera, el uniforme rojo, complementado con toques de azul y blanco y un pantalón gris, refleja la pasión y la energía que caracterizan al béisbol dominicano. Estos uniformes representan una versión moderna, pero respetuosa, de los elementos tradicionales que los dominicanos asocian con su selección, lo que los convierte en opciones ampliamente aceptadas y apreciadas por muchos.

El Uniforme Negro con Rosado: Un Debate Controversial

Sin embargo, el uniforme “Nightfall”, en color negro con letras y detalles en rosa, ha sido el más polémico. Críticos como Zabala lo consideran una desviación radical de los colores patrios, argumentando que el diseño carece de la identidad dominicana que debería representar la selección. Este uniforme ha sido objeto de fuertes críticas, con detractores que lo ven como una imposición de tendencias de marketing por encima de la tradición y la representación nacional.

El debate se ha intensificado en redes sociales, donde algunos grupos más radicales han llevado las críticas a un nivel más extremo. En estos espacios, se ha llegado a atribuir el uso del color rosado en el uniforme a una supuesta “agenda LGBTIQ+”, argumentando que se trata de una promoción forzada de ideologías de género disfrazada bajo el manto del marketing deportivo. Estas afirmaciones reflejan la resistencia de ciertos sectores a aceptar la inclusión de colores tradicionalmente asociados con la feminidad en un deporte históricamente considerado masculino.

Igualmente recibió las mismas críticas la versión beige con detalles en rosado y verde.

El Éxito Comercial del Color Rosado en el Béisbol

Es importante recordar que el color rosa ha tenido un éxito considerable en el béisbol, desafiando las nociones tradicionales de género. Incluso más allá de las luchas contra el cáncer o la celebración a las madres de todo el mundo. Un ejemplo destacado es el uniforme “City Connect” de los Padres de San Diego, que combinaba rosa con turquesa y fue un éxito tanto comercial como entre los aficionados. Estos colores no solo aportan frescura y vitalidad al juego, sino que también se conectan con las audiencias más jóvenes y modernas, que buscan autenticidad y estilo en la moda deportiva. Además, las indumentarias de este color, cabe destacar, que acercó más al público femenino al deporte y consumo de mercancías deportivas.

Psicología del Color: El Rosa Más Allá del Género

Históricamente, el color rosa ha sido asociado con la delicadeza y la feminidad, una asociación que se remonta al siglo XIX. Sin embargo, en la psicología del color, el rosa también representa calidez, cuidado y comprensión, cualidades que no deben estar limitadas a un género en particular. La percepción del rosa como un color exclusivamente femenino es un constructo social que ha sido desafiado en múltiples ocasiones, y el béisbol no es la excepción.

Marketing y Modernidad: Un Entendimiento Limitado

Las críticas hacia los nuevos uniformes también reflejan una falta de entendimiento del marketing deportivo moderno. En un mundo donde las marcas buscan resonar con audiencias globales, la inclusión de colores y diseños que rompan con lo tradicional no solo es una estrategia de ventas, sino una manera de conectar con una base de fanáticos diversa y en constante evolución. Ignorar esta realidad es limitar el crecimiento y la popularidad del deporte en un mercado cada vez más competitivo.

Un Debate Entre Tradición e Innovación

Mientras la polémica sobre los nuevos uniformes de la selección dominicana continúa, es crucial reconocer que el béisbol, como cualquier otro deporte, evoluciona con el tiempo. Los uniformes blancos y rojos, que mantienen los colores patrios, son un recordatorio de la rica tradición que el béisbol representa en la República Dominicana. Sin embargo, también es necesario abrirse a nuevas ideas y aceptar que los colores, como el negro y el rosa, pueden coexistir y aportar un valor distinto y significativo al deporte.

La discusión sobre la “falta de identidad” en los nuevos uniformes puede ser un reflejo de una resistencia al cambio, pero también ofrece una oportunidad para reexaminar cómo la tradición y la innovación pueden unirse para fortalecer la presencia y la identidad de la selección dominicana en el escenario internacional.