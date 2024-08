En el mundo del béisbol, donde las historias de grandes jugadores y hazañas históricas son comunes, surge un relato que destaca por su singularidad y valentía. Celsa Ron, una cátcher de nacionalidad venezolana, ha convertido su pasión por el béisbol en una carrera admirable, jugando contra hombres en un nivel elevado en la Liga de Viejas Glorias de la República Dominicana. A sus 35 años, Ron no solo rompe barreras de género, sino que también desafía las expectativas con su destreza y determinación en el campo.

Una Carrera Forjada en la Adversidad

Celsa Ron, oriunda de Anzoátegui, Venezuela, lleva cerca de 18 años jugando béisbol, comenzando en equipos femeninos donde su habilidad sobresalía notablemente. Su viaje comenzó en la Universidad Rómulo Gallego en Venezuela, donde su padre la animó a probarse como cátcher, una posición que rápidamente se convirtió en su favorita. Su pasión por el deporte y su superioridad en los equipos femeninos la llevaron a buscar nuevos retos en los campeonatos masculinos.

El traslado a la República Dominicana en 2019 marcó un nuevo capítulo en su carrera. A pesar de los desafíos iniciales, incluida la resistencia para aceptarla en torneos masculinos debido a preocupaciones sobre su seguridad, Ron logró hacerse un lugar. La modificación de los estatutos de la liga para permitir su participación fue un paso significativo hacia la igualdad de género en el béisbol.

Desafíos y Triunfos en el Campo

El papel de cátcher en el béisbol masculino no es tarea fácil. Celsa enfrenta lanzadores que en ocasiones superan las 90 millas por hora, un reto que no amilana su espíritu. A pesar de los temores iniciales, Ron ha demostrado una impresionante capacidad para adaptarse, soportando el impacto de pelotas rápidas y situaciones de juego intensas. Su valentía y habilidades la han llevado a registrar un promedio de .294 en su última temporada, con seis carreras empujadas y tres anotaciones.

Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de dificultades. Ron ha sufrido lesiones y ha recibido múltiples impactos durante los juegos, incluyendo un torneo en el que recibió nueve deadball y un golpe severo en un partido de softbol. A pesar de estos desafíos, su resiliencia y amor por el béisbol la han mantenido en el juego, continuando con determinación y coraje.

Un Futuro Prometedor y una Vida Personal Plena

Además de su carrera en el béisbol, Celsa Ron ha encontrado un nuevo hogar y un amor en la República Dominicana. Su pareja, Luis Bernabel, también es jugador en los Cangrejeros del Sur, equipo con el que ella compite. Juntos han formado una familia, con una hija, Luisa Fernanda, que ha traído una nueva dimensión de felicidad a su vida.

Ron también ha incursionado en el béisbol femenino local con el equipo Las Nenas de Cano, y está en proceso de completar sus papeles migratorios para representar a la República Dominicana en eventos internacionales, lo que refleja su compromiso continuo con el deporte y su deseo de contribuir a la expansión del béisbol en el ámbito femenino.

La historia de Celsa Ron es una inspiración y un testimonio del poder del deporte para trascender barreras. Su presencia en el béisbol masculino, enfrentándose a jugadores de alto nivel y desafiando las normas establecidas, no solo demuestra su habilidad y valentía, sino que también promueve una mayor inclusión y igualdad de género en el deporte. Con su pasión inquebrantable y su notable habilidad, Ron sigue rompiendo moldes y abriendo caminos para futuras generaciones de atletas.