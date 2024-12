Clay Holmes abandona los Yankees por los Mets detrás de Juan Soto

Clay Holmes no ve necesariamente a los Mets y a los Yankees como rivales Sobre por qué se unió a los Mets:

“No nos veo como un rival, como si estuviéramos cambiando de bando”, le dijo a SNY. “Realmente no lo veo como una competencia. He visto Nueva York de cerca y en persona, me encanta la ciudad. He visto a los fanáticos de los Mets de toda la ciudad, la energía y la pasión, lo mucho que se preocupan, lo que aportan a la base de fanáticos. Eso es algo de lo que quería ser parte”.