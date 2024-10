Clayton Kershaw no quiere que su cirugía de hombro de 2023 sea en vano Un compromiso con la grandeza. El legendario lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, confirma su regreso para la temporada 2025, reafirmando su deseo de dejar una huella duradera en la historia del béisbol.

15/10/2024 · 10:44 AM

Clayton Kershaw confirma el regreso de los Dodgers para la temporada 2025. En un anuncio que ha emocionado a la afición de los Dodgers y ha generado una ola de análisis sobre su futuro, Clayton Kershaw, el as de la rotación de Los Ángeles, confirmó que volverá para la temporada 2025. Este regreso se produce después de una Temporada marcada por la adversidad, donde Kershaw solo pudo participar en siete juegos debido a una cirugía de hombro y complicaciones adicionales en su pie. La promesa de Kershaw de no rendirse, incluso ante la adversidad, destaca no solo su competitividad, sino también su deseo de dejar un legado en el béisbol.