Como un muchachito malcriado: ¡infielder de los Yankees se va del equipo! ¡Se mueve el avispero en el Bronx! últimos movimientos de oficina de los Yankees, que andan "limpiando la casa" mientras se mantienen en la cima de la división. ¡Se va! Paul DeJong opta por salir de los Yankees tras no recibir el llamado al "Grande"

El veterano campocorto decidió salirse de su contrato de ligas menores este viernes. Mientras tanto, Randall Grichuk también le dice adiós a Nueva York tras ser puesto en asignación.

Los Yankees de Nueva York confirmaron este viernes 1 de mayo que el veterano Paul DeJong ha decidido ejercer su cláusula de salida (“opt-out”). DeJong, que había firmado un contrato de liga menor en la temporada baja, puso un ultimátum: o lo subían a las Grandes Ligas o se iba. Como el llamado nunca llegó, el All-Star del 2019 ya es agente libre.

Los números de DeJong en Triple-A

A pesar de su veteranía, a DeJong le costó poner números consistentes en las menores este 2026:

Promedio: Un anémico .203 .

Poder: Conectó 6 jonrones en 23 juegos.

Ojo clínico: Logró un respetable OBP de .361, demostrando que todavía sabe negociar boletos.

Con 32 años, DeJong apuesta a que algún equipo necesitado de defensa y experiencia en el infield le dé una oportunidad directa en el roster de 26.

Grichuk también toma las maletas

Pero DeJong no es el único que se va. El jardinero Randall Grichuk también terminó su etapa con los Bombarderos. Luego de ser designado para asignación (DFA), Grichuk prefirió rechazar ir a las menores y eligió la agencia libre. En su breve paso por el equipo grande este año, bateó apenas .194 en 16 partidos. ¡Parece que el uniforme de rayas le pesó un poco!

Mientras tanto, los Yankees siguen mandando

A pesar de estas bajas de veteranos que no dieron la talla, el equipo grande está volando bajito:

Récord: 20-11.

Posición: Líderes de la División Este de la Americana (1.5 juegos sobre Tampa).

Próximo reto: Esta noche reciben a los Orioles de Baltimore a las 7:05 PM en el Yankee Stadium.

¿Ustedes creen que los Yankees hicieron bien en dejar ir a DeJong o les hacía falta esa profundidad en el infield? ¿Podrán los Orioles frenar el buen paso de los Mulos este fin de semana?