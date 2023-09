¿Pero cincuenta bases robadas? Ningún novato de los Diamondbacks había llegado incluso a los treinta antes de que apareciera Carroll: Young tenía la mejor marca anterior de 27. Los 23 de Jake McCarthy el año pasado es el único otro novato en llegar a los veinte SB, y solo hay tres que tienen incluso 10 (Luis Terrero, AJ Pollock y Tim Locastro). A lo largo de toda la historia de la franquicia, independientemente de la edad o el estatus, las únicas cincuenta campañas de SB pertenecen a Eric Byrnes, que robó exactamente 50 en 2007, y Tony Womack, que robó 72 en 1999. La tasa de éxito de Carroll, del 90,9%, está por encima de ambas. (87,7%) y Womack (84,7%). Aunque la tasa de MLB también aumentó este año, probablemente debido a los nuevos límites a los lanzamientos.

Parece casi seguro que Carroll se convertirá en el Novato del Año 2023, trayendo el honor a Arizona por primera vez. Pero la pregunta de si ha tenido la mejor temporada de novato aún está por responder. Entre los jugadores de posición no hay competencia. Corbin entró hoy en juego con 5,0 bWAR, cifra que seguramente aumentará luego de sus cuatro hits, incluido un jonrón, y un par de bases robadas. Pero ya es más de la mitad que cualquier otro jugador de posición novato aquí, siendo el siguiente el bWAR de 3.3 de Ender Inciarte en 2014. Sin embargo, ciertamente no podemos olvidar el pitcheo, y en particular la campaña de 2003 de Brandon Webb, que probablemente debería haber sido nuestra primer novato del año.

Webb incluso logró hacerlo, sin estar en la lista del Día Inaugural. No apareció hasta el juego número 20, saliendo del bullpen en Montreal el 22 de abril. Cinco días después, contra los Mets en Nueva York, lanzó siete entradas en blanco de tres hits con diez ponches, y estaba fuera. a las carreras. En 28 aperturas, lanzó más de siete entradas la mayoría de las veces (15 veces) y compiló una brillante efectividad de 2.84 en 180.2 entradas, con un valor de 6.1 bWAR. El problema fue que los D-backs de 2003 no eran muy buenos. Una docena de veces, Brandon consiguió dos o menos carreras de apoyo, dejándolo con un deslucido récord de 10-9. Y esto fue en la época en que los votantes de la BBWAA prestaban atención a WL.

Brandon perdió el premio ante Dontrelle Willis, quien tuvo una efectividad+ MUCHO peor (127 vs. 165) y lanzó 20 entradas menos, lo que llevó a un bWAR de sólo 3,9. Pero Willis tenía un récord de 14-6 y obtuvo 17 de los 32 votos para el primer lugar. Para colmo de males, Webb ni siquiera fue subcampeón, pero terminó tercero detrás del futuro (brevemente, ¡durante dos días!) Diamondback Scott Podsednik y su 3.6 bWAR. Tiene que considerarse uno de los peores abortos espontáneos en la votación de la BBWAA desde que los D-backs ingresaron a la liga. Confío en que no se repita algo así esta temporada. Sin embargo, con las dificultades habituales de comparar lanzadores y bateadores, utilice los comentarios para decirnos quién es el mejor novato de Arizona…