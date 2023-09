¿Cuál es el equipo con mayor presencia en Redes Sociales en LIDOM? Durante mucho tiempo equipos se ha disputado la supremacía en materia de fanáticos, en la era digital ¿Cuál tiene mayor cantidad de seguidores? apareció un parámetro que puede enviar un mensaje.

La lucha histórica en el Béisbol Invernal Dominicano, ha pareado las fanaticadas de Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas, como las más numerosas en la historia del juego, sin duda, estos dos equipos se han ganado el mote de ¨Titanes del Caribe¨, por la gran cantidad de público que les sigue, no obstante, la pregunta es obligatoria ¿Cuál equipo tiene mayor fanaticada?

Durante un tiempo, este tema era muy abstracto, sin embargo, al entrar en la era digital, las redes sociales pueden dar un indicador muy acertado y sobre todo, que se traduce en publicidad y dinero, elemento más que verificado, exacto.

¿Cuál equipo tiene mayor presencia en redes sociales?

Instagram, Facebook, Twitter, entre otras, comandan las redes más usadas en República Dominicana y el hecho de que se utilice a YouTube, como medio de difusión, es otra razón para tomarlo en cuenta, ya que, se usa para transmitir partidos, entrevistas, ruedas de prensa de los equipos entre otros.

Veamos que dicen las evidencias sobre este elemento publicitario y que como ya mencioné se traduce en dinero.

En Twitter, Tigres del Licey acumula 571,901 seguidores, Águilas Cibaeñas 234,246, Leones del Escogido 159,342, Toros del Este 80,326, Gigantes del Cibao 57,274 y Estrellas Orientales 53,346 seguidores.

En Instagram, Licey posee 657 mil seguidores, Águilas Cibaeñas 533 mil, 156 mil para Toros del Este, 149 mil para Estrellas Orientales, 144 mil para Leones del Escogido y 131 mil para Gigantes del Cibao. Águilas y Tigres, siempre han disputado la supremacía en el tema de fanáticada.

La página del Club Atlético Licey posee 912 mil seguidores, 241 mil para Águilas Cibaeñas, 136 mil para Toros, 114 mil para Leones del Escogido, Estrellas Orientales en Facebook, ya inscribe 79 mil hinchas o seguidores y Gigantes del Cibao 68 mil seguidores.

Finalmente, en YouTube los Tigres del Licey tienen 373 mil seguidores, 50,700 seguidores para Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales 45,600 cibernautas que le siguen, Toros del Este con 31,400 seguidores, 23,400 seguidores de Leones del Escogido, 8,220 para Gigantes del Cibao.

Más que importante

El tema de los fanáticos y la presencia en Redes Sociales, es trascendental, aunque muchos no lo vean como decisión de juego.

En total: Tigres del Licey 2,513,901, Águilas Cibaeñas 1,058,946, Leones del Escogido 437,742, Toros del este 403,726, Estrellas Orientales 326,946 y finalmente, Gigantes del Cibao con 264,494. Tigres del Licey, ha marcado la tendencia en redes sociales.

Sólo para ponerle morbo a mi escrito, coloco el número de coronas por equipo: Tigres del Licey (23), Águilas Cibaeñas (22), Leones del Escogido (16), Toros del Este (3), Estrellas Orientales (3) y Gigantes del Cibao (2).

Como por arte de magia, coinciden en el orden de presencia en redes sociales, este, sólo un elemento de coincidencia y de jocosidad, para evitar comentarios alternos al mismo. Toros del Este, marcan un progreso con su buen manejo de las redes.

Cada equipo tiene una meta económica y es necesario recordar que hoy en día las mayores ventas se realizan en este tenor, ya no tendremos que discutir tanto, sobre quien tiene o no tiene más fanáticos, pues las redes ayudarán y si no es asi, por faltarle exactitud existiendo una masa silente, se evidenciará que equipo está más preocupado en llegar a su fanático y a la vez vender más su producto, pues no debemos olvidar, que esto es ya un negocio.

¿No lo crees? Ningún equipo en el mundo del béisbol, genera más view que Yankees de New York y el mensaje es claro, son un imperio en béisbol y venden su marca.