Juan Soto ha estado en tarjetas de béisbol con Ken Griffey Jr., Mike Trout, Fernando Tatis Jr., Manny Machado y Xander Bogaerts. Pero ahora se salió un poco del molde. Esta nueva edicion es con el cantante puertorriqueño y leyenda del reggaeton Daddy Yankee, la colaboración Soto-Daddy Yankee es una de las dos tarjetas “Signature Tunes” que forman parte de la última edición de Topps Serie 2 mientras la famosa compañía de tarjetas arroja luz sobre los jugadores y los artistas detrás de su música sin cita previa.

“Me sorprendió. Realmente me impactó cuando me lo dijeron. … Llegó a mi casa y me vi con Daddy Yankee”, dijo Soto. “Fue simplemente genial. Quiero decir, ¡el Gran Jefe! Es simplemente genial”.

El toletero de los Astros de Houston, Kyle Tucker, y la superestrella del rap, Travis Scott, están en la otra cartelera de “Signature Tunes”. Scott es de Houston y les regaló a los Astros pares de sus zapatos Air Jordan 1 Low Olive el año pasado. Hay 25 versiones autografiadas de cada dúo en la Serie 2, que se lanzó el miércoles.

“Lo que realmente hacemos es pensar, está bien, el núcleo de la Serie 2 o la Serie 1, nuestro buque insignia, es el béisbol”, dijo Clay Luraschi, jefe de desarrollo de productos de Topps. “Pero ¿cuáles son las otras cosas que rodean el juego y que los fanáticos están considerando?” ¿También te interesa? Y ahí es donde se nos ocurren otras ideas que creemos que encajan en el mundo del juego”.

— Topps (@Topps) June 12, 2024