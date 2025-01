Cuando David Ortiz habla, el mundo del béisbol escucha. El “Big Papi”, una de las figuras más carismáticas y exitosas en la historia de las Grandes Ligas, no tiene reparos en ser directo y sincero, lo que a menudo genera admiración, pero también controversia. Recientemente, Ortiz avivó el debate al declarar que un lanzador como César Valdez, quien se caracteriza por su estilo basado en control y una velocidad promedio de 86 mph, no sería capaz de dominarlo en el plato.

“Yo, cuando jugaba, me le enfrentaba a un pitcher como Valdez y me le trepaba en el home para que no tuviera para dónde correr. Tirando 86 no me puedes ponchar. Eso hacía yo”, afirmó Ortiz en una intervención que ha dejado a muchos preguntándose si sus palabras son una evaluación táctica o un menosprecio a Valdez y su estilo de juego.

¿Confianza o exceso de confianza?

La declaración de Ortiz puede interpretarse como una muestra de la confianza que definió su carrera. Durante sus años en las Grandes Ligas, Ortiz no solo acumuló 541 cuadrangulares, sino que se convirtió en un ícono del clutch, un jugador capaz de responder en los momentos más críticos. Su enfoque en el plato, agresivo pero metódico, le permitió descifrar a lanzadores con estilos variados, desde los más veloces hasta los más técnicos.

Sin embargo, las palabras de Ortiz también pueden ser percibidas como un desaire a un tipo de lanzador que, aunque no se basa en la velocidad, ha demostrado ser efectivo. Valdez, un veterano del béisbol dominicano e internacional, ha construido su carrera en torno a su inteligencia en el montículo, su capacidad para ubicar lanzamientos y descolocar a los bateadores. ¿Es justo reducir su talento al número en el radar?

El arte del pitcheo más allá de la velocidad

En el béisbol moderno, la velocidad parece haberse convertido en el estándar para medir la calidad de un lanzador. Los pitchers que superan las 95 mph son los que más acaparan titulares y contratos millonarios. Sin embargo, lanzadores como Valdez recuerdan que el arte del pitcheo no se basa únicamente en la fuerza bruta.

César Valdez ha demostrado, especialmente en la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM), que un lanzador con buen control y dominio mental puede ser tan peligroso como uno que lanza a 100 mph. En los últimos años, Valdez ha sido uno de los brazos más consistentes en el circuito dominicano, liderando a su equipo y complicando a bateadores de distintas generaciones.

De hecho, su enfoque estratégico, que combina cambios de velocidad, movimientos sutiles y lectura de los bateadores, lo ha convertido en un ejemplo de que el béisbol sigue siendo un deporte de habilidades multifacéticas.

El contexto detrás de las palabras de Ortiz

Es posible que Ortiz no buscara desacreditar a Valdez, sino subrayar la mentalidad que le permitió convertirse en un bateador de élite. Durante su carrera, Ortiz enfrentó a lanzadores de todos los estilos y, como muchos bateadores de poder, prefirió enfrentarse a pitchers que no podían imponer su velocidad.

No obstante, sus declaraciones podrían interpretarse como una falta de reconocimiento hacia un estilo de pitcheo que, aunque menos glamoroso, sigue siendo crucial en el deporte.

La reacción del mundo del béisbol

Las redes sociales y los fanáticos no han tardado en reaccionar. Algunos consideran que Ortiz, con su estilo franco y confiado, simplemente expresó una verdad basada en su experiencia como jugador. Otros, en cambio, creen que sus palabras restan mérito al trabajo de Valdez y otros lanzadores similares.

Jugadores como Valdez representan a miles de lanzadores que dependen de su ingenio más que de su físico, y sus carreras son una prueba de que hay muchas formas de triunfar en el béisbol.

¿Qué nos enseña esta polémica?

El debate no es solo sobre Ortiz y Valdez; es una conversación más amplia sobre la evolución del béisbol y la valoración de diferentes habilidades. En un deporte donde las estadísticas avanzadas han cobrado protagonismo, aún existe espacio para debatir sobre las cualidades intangibles que definen a los grandes jugadores.

David Ortiz siempre será recordado como un jugador que enfrentó y superó los retos más grandes en el diamante. César Valdez, por su parte, continúa demostrando que el béisbol no es solo un juego de fuerza, sino también de estrategia y técnica.

Las palabras de Ortiz podrían ser un simple reflejo de la confianza que lo llevó al Salón de la Fama. Pero también nos invitan a reflexionar sobre cómo evaluamos el talento en el béisbol y a reconocer que, aunque algunos brillen con poder y velocidad, otros lo hacen con inteligencia y precisión. Al final del día, ambos estilos tienen un lugar en el juego que tanto amamos.