Dodgers evalúan plan de respaldo para Teoscar Hernández

Ahora bien, es posible que eso se deba a que aproximadamente a una cuarta parte de la MLB le encantaría asegurarse los servicios del ex Marinero de Seattle, ya que ganó el Home Run Derby, se convirtió en un All-Star, ganó el Silver Slugger y se convirtió en campeón de la Serie Mundial en su primera temporada en Blue Heaven. Con algunos de los nombres más importantes fuera de la lista, en particular Juan Soto, los equipos que no pudieron participar en la competencia podrían considerar a Hernández como un 1b viable, con números lo suficientemente impresionantes como para justificar un contrato de entre 22 y 24 millones de dólares.

Pero, ¿qué sucede si los Dodgers no logran asegurarse los servicios de Hernández? ¿Qué sucede si un equipo como los Yankees de Nueva York, los Medias Rojas de Boston u otro aparece con una oferta de contrato por encima del valor del mercado y los Dodgers tienen que buscar en otro lado a su propio 1b? Bueno, según Ken Rosenthal de The Athletic, LA tiene opciones , desde fichar a un jugador directamente en la agencia libre hasta hacer un intercambio por una opción interesante de jardinero.

“Mientras las negociaciones con el jardinero agente libre Teoscar Hernández siguen en un punto muerto, los campeones de la Serie Mundial, Los Angeles Dodgers, están explorando una serie de interesantes alternativas de bateo derecho”, escribió Rosenthal. “Las opciones potenciales, según fuentes informadas sobre las discusiones del equipo, incluyen al jugador de cuadro Ha-Seong Kim en la agencia libre y al jardinero derecho de los Chicago Cubs Seiya Suzuki, al jardinero central de los Chicago White Sox Luis Robert Jr. y a otros en canje”.

Ahora, como señaló Rosenthal en su artículo, la mayor interrogante en torno a un posible plan de respaldo para volver a firmar a Hernández es la presencia de Mookie Betts y en qué posición quieren jugar los Dodgers en el futuro. Si bien Kim es un jugador de servicio, que ganó el guante de oro en 2023 por sus esfuerzos, algunos equipos lo ven como un jardinero central, mientras que otros lo ven más como un jugador del cuadro medio, donde se esperaba que Betts jugara la temporada pasada antes de ser trasladado al jardín derecho a favor del dúo dinámico de Gavin Lux y Tommy Edman.

En el papel, sumar a un jugador que pueda hacer un poco de todo parece una opción bastante sólida, ya sea con un contrato de prueba al estilo Hernández en 2024 o con algo más a largo plazo, pero las otras opciones que mencionó Rosenthal también son interesantes, con Suzuki como cinco veces ganador del Guante de Oro en Japón, además de ser miembro del equipo olímpico de béisbol de Japón en 2020, y Robert siendo nombrado All-Star y Silver Slugger en 2023.

¿Alguno de estos jugadores ayudaría a aliviar el golpe de perder a Hernández? Seguro, pero vamos, si los Dodgers quieren ganar ahora y hacer que sus fanáticos estén increíblemente felices en el futuro, deberían simplemente volver a contratar a Hernández y garantizar que sea parte de la defensa del título del equipo en la primavera. Es un gran jugador en el vestuario, su manager lo quiere de regreso y, si el dinero está cerca, las ventas de camisetas deberían ayudar a compensar la diferencia. Si juntamos todo eso, mantener a Hernández es lo más lógico para los Dodgers, incluso si Andrew Friedman y compañía quieren jugar con los sentimientos de los fanáticos solo para agregar algo de drama a la temporada baja.