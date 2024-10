Los Yankees sacudieron a los Dodgers en el Juego 4 con una victoria de 11-4, una bocanada de aire para el equipo neoyorquino que, al borde de la eliminación, mostró un juego agresivo. Sin embargo, esta victoria no parece preocupar a los Dodgers. La calma de su mánager, Dave Roberts, quien describió su posición como “cómoda” incluso tras la derrota, refleja una postura calculada que los ha llevado a este punto en la Serie Mundial. Pero, ¿es prudente esta decisión de “puntear” un juego?

El enfoque de los Dodgers: estrategia calculada o exceso de confianza

Los Dodgers optaron por una combinación de lanzadores de su bullpen, una táctica que se ha convertido en una estrategia recurrente esta postemporada. Roberts recurrió a Brent Honeywell, Ben Casparius y Landon Knack para cubrir las entradas y evitar el desgaste de sus principales relevistas. Esta movida, arriesgada en apariencia, responde a la lógica de proteger a los lanzadores de alta presión para los juegos finales, especialmente cuando se tiene una ventaja de tres juegos a cero en la serie. La confianza de Roberts parece fundada, ya que esta misma estrategia les permitió derrotar a los Mets en la Serie de Campeonato.

Sin embargo, la derrota ante los Yankees en el Yankee Stadium no es un simple dato estadístico. Los Yankees, animados por su afición, mostraron señales de vida en su alineación, y lograron explotar el bullpen de los Dodgers, anotando carreras con jonrones y jugadas agresivas. La ofensiva de Nueva York no solo fue eficaz en el marcador, sino que también sirvió para enviar un mensaje claro: los Yankees no están listos para rendirse.

El despertar de los Yankees: ¿suficiente para cambiar la historia?

Anthony Volpe, el joven talento de los Yankees, dio una exhibición de poder al conectar un grand slam que no solo impulsó el marcador, sino que revitalizó al equipo y a los fanáticos. La celebración en el Yankee Stadium fue una señal de que la serie, aunque cuesta arriba para Nueva York, no está decidida. Este momento evoca recuerdos de legendarios comebacks en el béisbol, aunque, irónicamente, nunca ha sucedido en una Serie Mundial. La historia está del lado de los Dodgers, pero el béisbol es, ante todo, un juego de imprevisibilidad.

Aaron Judge, líder del equipo neoyorquino, aún no ha tenido una serie destacada, y su desempeño será crucial si los Yankees quieren continuar esta remontada. La esperanza de Nueva York reside en una combinación de estrategia, inspiración y un poco de fortuna. En el Juego 5, Judge y compañía deberán enfrentarse a Jack Flaherty, un lanzador que les permitió solo dos carreras en el primer juego. Este duelo entre Flaherty y el as de los Yankees, Gerrit Cole, promete ser un enfrentamiento donde ambos equipos buscarán consolidar o extender la serie.

Lo que los Dodgers ganan al “ceder” un juego

Para los Dodgers, ceder el Juego 4 fue una decisión táctica. Con sus lanzadores principales descansados y listos, Roberts asegura que el equipo tiene todas las herramientas necesarias para cerrar la serie en el Juego 5. Esta estrategia podría verse como un signo de confianza o de pragmatismo, ya que, al evitar desgastar su bullpen, los Dodgers se preparan para enfrentar a un equipo que depende de sus mejores lanzadores sin descanso. Sin embargo, existe el riesgo de que esta derrota reactive a los Yankees y les dé el impulso necesario para extender la serie.

¿Es la historia el peor enemigo de los Yankees?

La historia no favorece a los Yankees. Ningún equipo ha logrado remontar un 3-0 en la Serie Mundial, y la última vez que estuvieron en una situación similar, no lograron sobrevivir al Juego 5. Pero cada juego tiene su propio contexto y sus propios héroes. Si los Yankees pueden ganar el próximo juego, la narrativa cambiará, y los Dodgers sentirán la presión de un equipo que se resiste a desaparecer. Este es el poder de una serie al mejor de siete: incluso la victoria de un solo juego puede transformar el estado mental de un equipo, convirtiendo la presión en un impulso imparable.

El riesgo de los Dodgers y la oportunidad de los Yankees

Los Dodgers mantienen el control de la serie, y su estrategia está alineada con el contexto histórico y las estadísticas. Sin embargo, ceder un juego siempre conlleva el riesgo de darle a tu oponente la confianza que necesita para cambiar el rumbo. Los Yankees, por su parte, han demostrado que pueden competir y responder bajo presión. La pregunta ahora es si podrán aprovechar este momento y alargar la serie o si los Dodgers cerrarán la serie con un equipo descansado y listo.

Para los fanáticos de ambos bandos, el Juego 5 promete ser un duelo crucial en el que veremos si la calma calculada de los Dodgers es suficiente para resistir el último intento de un equipo neoyorquino que, alentado por su público y sus figuras, buscará hacer historia. La próxima noche en el Bronx no será solo un juego; será un enfrentamiento entre la lógica estratégica de Roberts y la determinación feroz de los Yankees.