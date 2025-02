¿Dónde ver las transmisiones de Grandes Ligas 2025 desde República Dominicana? Grupo Corripio reafirma su compromiso con la MLB: Sexto año consecutivo de transmisiones exclusivas.

La pasión por el béisbol de Grandes Ligas continúa en República Dominicana con el anuncio de que el Grupo de Comunicaciones Corripio transmitirá por sexto año consecutivo los juegos de la MLB en 2025. Esta iniciativa consolida a la empresa como un referente en la difusión del deporte rey en el país.

Cobertura total para los fanáticos dominicanos

Desde el Día Inaugural, el próximo 27 de marzo, hasta el último out de la Serie Mundial, los aficionados podrán disfrutar de una programación exclusiva a través de Teleantillas, Coral, La Super 7 FM y la plataforma digital de Teleantillas.com.do. Como complemento, también se transmitirán juegos de pretemporada a partir del 1 de marzo.

El icónico “Tizón Deportivo” regresa por sexta temporada consecutiva, ofreciendo siete partidos semanales, garantizando así que el público tenga acceso continuo a la emoción del béisbol de Grandes Ligas.

Un espectáculo que abarca toda la temporada

Los seguidores de la MLB podrán disfrutar de eventos clave como el MLB All-Star Futures Game, Home Run Derby, Juego de Estrellas, las Series de Wild Card, Series Divisionales, Series de Campeonato y la Serie Mundial completa.

Valentín Báez, vicepresidente de Programación y Contenido del Grupo Corripio, destacó la importancia de esta continuidad: “El compromiso con la audiencia dominicana sigue firme. Garantizamos una cobertura total para que los fanáticos disfruten del mejor béisbol del mundo sin restricciones.”

Por su parte, María Eugenia Germán, directora comercial de Medios Electrónicos del Grupo Corripio, subrayó que el streaming a través de Teleantillas.com.do permitirá que toda la población dominicana acceda gratuitamente a las transmisiones, reforzando el impacto de la MLB en la cultura deportiva del país.

La representación dominicana en el diamante

La temporada 2025 se perfila como una de las más emocionantes para los jugadores dominicanos, con figuras de renombre como Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Rafael Devers, Julio Rodríguez, Ketel Marte y Marcell Ozuna, quienes liderarán a sus respectivos equipos.

También se pondrá especial atención a la nueva generación de estelares dominicanos, entre ellos Elly De La Cruz, Junior Caminero, Jasson Domínguez y Oneil Cruz. Los lanzadores quisqueyanos también estarán en el centro de la acción con Sandy Alcántara, Framber Valdez, Freddy Peralta, Ronel Blanco, Luis Severino y Brayan Bello comandando la rotación de sus respectivos equipos.

Los duelos más esperados y el valor agregado de la transmisión

Grupo Corripio no solo traerá los juegos, sino que brindará una experiencia enriquecida con transmisiones de los equipos más icónicos y sus grandes rivalidades, como Yankees vs. Red Sox, Cardenales vs. Cachorros y Dodgers vs. Padres. Además, incluirá juegos de equipos en ascenso como los Bravos de Atlanta, Filis de Filadelfia y los Diamondbacks de Arizona.

El formato de transmisión contará con turnos en vivo de los dominicanos, recopilaciones de sus mejores jugadas y segmentos especiales con datos históricos y trivias interactivas. Gracias a estas innovaciones, el hashtag #MLBporTeleantillas se ha posicionado en el primer lugar de tendencias en redes sociales cada semana, una tendencia que se espera continúe en 2025.

Grupo Corripio y su compromiso con el deporte

Con una producción a cargo de JJ Sports, dirigida por Juan José Rodríguez, la transmisión de la MLB 2025 promete llevar la pasión del béisbol a cada rincón de República Dominicana. La empresa mantiene su misión de ofrecer entretenimiento de calidad, fortaleciendo el vínculo entre la MLB y el público dominicano.

Sin duda, el 2025 se perfila como un año histórico para el béisbol dominicano, con jugadores alcanzando cifras legendarias y nuevas generaciones consolidándose en las Grandes Ligas. Grupo Corripio será el puente que mantendrá viva la emoción en cada hogar del país, reafirmando su compromiso con la transmisión de un espectáculo que trasciende fronteras y une a toda una nación.