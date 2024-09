El 30-100 histórico de Elly De La Cruz nunca antes visto El infielder de los Rojos de Cincinnati, Elly De La Cruz, marca un hito impresionante en su carrera, convirtiéndose en el primer jugador en alcanzar 100 bases robadas y 30 jonrones en sus primeras dos temporadas. A pesar de su éxito individual, el equipo lucha por una temporada ganadora.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La temporada de la MLB de 2024 ha sido testigo de la meteórica ascensión de Elly De La Cruz, el joven campocorto de los Cincinnati Reds. Con apenas dos años en las Grandes Ligas, De La Cruz ha alcanzado un hito sin precedentes: es el primer jugador en la historia de la MLB en registrar al menos 100 bases robadas y 30 jonrones en sus primeras dos temporadas, un logro que resalta su capacidad atlética y su impacto en el juego.

Un Logro Estadístico Notable

El 20 de septiembre, De La Cruz logró su base robada número 100 durante un juego contra los Piratas de Pittsburgh. Con este robo, se unió a un exclusivo grupo de jugadores que han logrado al menos 20 jonrones y 75 bases robadas en sus primeras dos temporadas, junto a nombres legendarios como Ben Chapman, Bobby Witt Jr. y Bug Holliday. Este tipo de versatilidad en el campo es algo que los aficionados no ven con frecuencia y subraya la singularidad del talento de De La Cruz.

Con un promedio de bateo de .260, 24 jonrones y 70 carreras impulsadas esta temporada, su impacto se siente tanto en la caja de bateo como en las bases. Su agresividad para robar bases ha añadido una dimensión emocionante al juego, convirtiéndolo en un jugador que puede cambiar el rumbo de un partido en un instante. Sin embargo, esta agresividad también ha tenido su costo; De La Cruz lidera la MLB en ponches, lo que muestra que, aunque es un jugador de alto riesgo, también tiene sus desafíos.

Una Temporada Contradictoria

A pesar de sus impresionantes estadísticas individuales, el equipo de los Reds no ha logrado capitalizar el talento de De La Cruz. Con un récord de 75-80, Cincinnati se encuentra luchando para evitar una temporada perdedora y no está en la contienda por los playoffs. Este hecho plantea preguntas sobre cómo se puede gestionar un talento tan excepcional en un equipo que no ha podido alcanzar el éxito colectivo.

El rendimiento de De La Cruz podría ser un recordatorio de que el béisbol es un deporte de equipo. A menudo, las hazañas individuales no son suficientes para llevar a un equipo a la victoria. El desafío para los Reds será encontrar formas de construir un equipo alrededor de su estrella emergente y garantizar que su potencial no se desperdicie en una temporada decepcionante.

La combinación de habilidades atléticas, velocidad y poder de De La Cruz sugiere que está destinado a ser uno de los grandes nombres de la MLB en los próximos años. A medida que se aproxima el final de la temporada, los aficionados de los Reds esperan que el joven infielder pueda continuar acumulando estadísticas impresionantes y cerrar el año con una nota positiva.

Es probable que el liderazgo en bases robadas y ponches lo convierta en una figura polarizadora en el deporte. Mientras algunos podrían criticar su tendencia a poncharse, otros reconocerán la valentía que conlleva jugar al límite y arriesgarse para hacer grandes jugadas. Esta dualidad refleja la naturaleza del béisbol, donde el fracaso y el éxito están estrechamente entrelazados.

Elly De La Cruz ha demostrado que puede marcar la diferencia en el campo, y su capacidad para romper récords en tan poco tiempo es un testimonio de su talento. Mientras Cincinnati lucha por encontrar su camino, los ojos de la liga estarán fijados en De La Cruz, no solo por sus hazañas individuales, sino también por el potencial que tiene para llevar a los Reds a un futuro más brillante.

La pregunta persiste: ¿podrá De La Cruz ser la chispa que encienda el resurgimiento de los Reds? Con su talento y determinación, no hay duda de que su historia apenas comienza, y su viaje en las Grandes Ligas promete ser tan emocionante como sus estadísticas en el campo.