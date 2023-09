El bullpen de los Rangers es un desastre Barridos en casa el miércoles por sus rivales Astros por un marcador combinado de 39-10, Texas está ahora a tres juegos de Houston e incluso a medio juego del último comodín.

Como si ver a Ragans evolucionar hasta convertirse en el mejor Randy Johnson no hubiera sido lo suficientemente doloroso para Texas, últimamente ha sido una pesadilla para los Rangers.

¿Cómo llegó a ser tan malo?

Bueno, ese bullpen que pensaron haber arreglado con las adquisiciones de Chapman y más tarde Chris Stratton ha sido una auténtica catástrofe en todos los frentes últimamente. Con la ofensiva retrocediendo de ser abrumadoramente grandiosa durante los primeros cuatro meses a simplemente buena en la segunda mitad, Texas no ha podido aumentar el marcador hasta el punto en que un bullpen inestable no les cueste.

A su vez, el cuerpo de relevo de los Rangers consistentemente no ha logrado mantener ventajas grandes y pequeñas en las últimas semanas, y es difícil ver cómo mejorará a medida que se acerca octubre.

Después de recibir anotaciones en sólo una de sus primeras 16 salidas con Texas, Chapman ha concedido carreras en cinco de sus últimas siete salidas. Will SmithTuvo una racha en agosto en la que permitió carreras en seis de ocho salidas. Stratton se ha mantenido estable en su mayor parte, pero el trío detrás de él formado por Josh Sborz , Brock Burke y José LeClerc ha oscilado entre inestable (en el mejor de los casos) y altamente inflamable en algunos casos especialmente feos.

Peor es el grado en que este bullpen ha desperdiciado lo que en general ha sido un excelente pitcheo abridor desde la fecha límite de cambios (al menos antes de la serie de esta semana contra Houston).

Probablemente todavía haya suficiente poder estelar en este equipo para seguir haciendo una carrera real en el Oeste de la Liga Americana , si no en un lugar cómodo en los playoffs, pero hombre, no sé cuál es la solución para arreglar este defecto fatal en la plantilla. Es difícil ver cómo este volátil bullpen no les costará en algún momento de octubre, es decir, si esa unidad puede aguantar lo suficiente como para llegar allí.