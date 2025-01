El Escogido en ascenso le está dando la razón a Albert Pujols La clave está en la consistencia y la defensa.

Cuando Albert Pujols asumió el rol de dirigente de los Leones del Escogido en la temporada 2024-2025, muchos se preguntaron si su legado como jugador podría trasladarse exitosamente al banquillo. Hoy, con el equipo dando señales claras de solidez y competitividad, la respuesta es contundente: sí, y no solo por su nombre, sino por una filosofía que parece haber calado hondo en los jugadores.

La reciente victoria de los Leones sobre los Tigres del Licey (8-1) y la posterior victoria ante las Estrellas Orientales (12-6) no son meras casualidades; son la culminación de un proceso donde Pujols siempre creyó. Desde su llegada al equipo, el exjugador no solo apostó por el talento, sino que identificó las piezas faltantes y les dio la importancia que merecen. En su declaración postvictoria del martes, afirmó: “Si ustedes analizan las últimas dos semanas, nosotros hemos jugado una tremenda pelota, en especial cuando se necesitaba. Durante el transcurso de la temporada, la defensa no estaba ahí, pero yo sé lo que tenemos”. Estas palabras son la clave del éxito reciente de los Leones.

Los resultados más recientes evidencian una mejora notable en el campo defensivo, área que Pujols identificó como fundamental para que el equipo pudiera despegar. Durante semanas, la falta de solidez en el cuadro interior y en los jardines había sido una de las principales preocupaciones. Sin embargo, el trabajo constante, la disciplina, y un enfoque claro en los detalles han convertido a la defensa en uno de los pilares sobre los que descansa el resurgimiento de los Leones. Pujols no se equivocó cuando apuntó que con una defensa mejorada, el pitcheo comenzaría a ganar más juegos. Y así ha sucedido.

El Escogido ha demostrado en estos últimos juegos que está en su mejor momento del Round Robin, especialmente cuando la ofensiva ha estado respaldada por un pitcheo eficaz y una defensa sólida. Jugadores como Junior Caminero, quien estuvo cerca de lograr el ciclo ante el Licey, y Jean Segura, que ha vuelto a encontrar su ritmo, han sido esenciales en esta racha positiva. La química entre los jugadores y la estrategia que les ha impuesto Pujols parece estar funcionando de manera perfecta.

A medida que avanzan los días y las jornadas del Todos Contra Todos, el Escogido sigue afianzando su posición. Con el apoyo de figuras como Yamaico Navarro, quien ha aportado con cuadrangulares claves, y el liderazgo de Pujols, el equipo ha logrado mantenerse competitivo frente a los poderosos Tigres y las Estrellas, que también luchan por el primer lugar. Lo que muchos veían como una temporada incierta para los Leones, ahora parece ser un camino hacia la disputa por el campeonato.

Lo más interesante de todo esto es cómo Albert Pujols ha logrado transmitir su visión del juego y su experiencia a los jugadores, generando un ambiente en el que la consistencia y la disciplina son esenciales. Lo que en un inicio se percibió como una apuesta, hoy es una realidad palpable que se refleja en la pizarra y en el rendimiento general del equipo.

Pujols ha demostrado que un equipo de béisbol no solo se construye con talento, sino con trabajo en equipo, preparación, y sobre todo, con la mentalidad adecuada para enfrentar los momentos difíciles. Y, aunque la temporada aún tiene mucho camino por recorrer, el trabajo de Albert Pujols al frente de los Leones ha puesto a Escogido en una excelente posición para disputar el campeonato. A medida que el equipo sigue demostrando su potencial, queda claro que Pujols no solo le ha dado razón a sus palabras, sino que ha hecho que el Escogido sea un contendiente sólido para lo que resta de la temporada.

La clave ahora estará en mantener esta intensidad y seguir respaldando el buen trabajo defensivo y ofensivo. Si lo logran, no cabe duda de que Albert Pujols verá confirmada su visión en el banquillo, dando paso a lo que podría ser uno de los momentos más inolvidables de la temporada para los fanáticos de los Leones del Escogido.