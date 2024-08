Your browser doesn’t support HTML5 audio

Aaron Judge se encamina hacia una de las mejores temporadas del siglo XXI. Es tan simple como mirar su OPS+ de 221 es el mejor que hemos visto desde la mágica racha de Barry Bonds de 2001-04. Su línea de 2024 hasta la fecha se ve inquietantemente similar a su línea de 2022, y esa simplemente terminó con récord de 62 jonrones y MVP. Cuando está sano, es el bateador más peligroso del planeta. Y ya que mencionamos a bateadores de más temer en la historia, recordemos que incluso Bonds, en un momento dado, simplemente dejó de ver strikes. En esa racha de cuatro temporadas de 2001 a 2004, caminó el 31% de las veces que pisó el plato. Pero eso no le está sucediendo a Judge.

Judge no está recibiendo más bases por bolas que el año pasado; está recibiendo menos. (Bajó del 19.2% al 18.6%). Pese a ser líder en boletos intencionales recibidos, sus 14 son simplemente los mismos que los 13 de Rafael Devers o Yordan Álvarez. Tampoco está viendo menos strikes. Está viendo más, un 48,4% de lanzamientos en la zona (el máximo de su carrera) frente a una tasa del 46% del año pasado. Esto, en un momento en el que la idea de “protección” en el orden detrás de él es absolutamente inexistente. Alex Verdugo solo tuvo un buen inicio, y Giancarlo Stanton se la pasa lesionado, lo que deja a la parte media y baja de la alineación de los Yankees pobre. Peor que eso, en realidad; en el lugar del ‘cleanup hitter’ han sido de los más débiles en las Grandes Ligas, incluso JD Davis llegó a estar detrás de Judge, un bateador veterano que ha tenido una temporada tan difícil que los A’s lo designaron para asignación. Sin embargo, los equipos no han dejado de lanzarle strikes a Judge.

Mayo y junio de 2024 representan los dos meses de carrera en los que Aaron Judge ha visto la mayor tasa de strikes, lo que, por supuesto, no ha contribuido a frenarlo. Entonces: ¿por qué? Tiene que ver con que Judge ahora es uno de los bateadores más selectivos en las mayores. Pero también es por Juan Soto , que ha estado bateando segundo. Son ellos los únicos dos bateadores por encima del promedio en la alineación de los Yankees con Stanton y Wells como los únicos superan un OPS+ 100 . La protección a Judge no le viene detrás de la alineación. Viene desde el frente. ¿Por qué no dejar que Judge camine o lanzar alrededor de él? Esto podría ayudar a esclarecer el porqué: – % de PA con corredores en base, para Judge 2023 fue de 39% en 2024 49%. El año pasado, Judge fue el segundo bateador principal en el orden de bateo. – Los primeros bateadores que lo precedieron fueron principalmente Anthony Volpe, DJ LeMahieu y Gleyber Torres, ninguno de los cuales tuvo una temporada particularmente buena; en total, los primeros bateadores de los Yankees en 2023 tuvieron un OBP de .306, el cuarto más débil en las Grandes Ligas. – Pocos bateadores están bateando con un corredor en base con más frecuencia que Judge, y no es por el primer bate Volpe, ni por nadie que pueda estar bateando noveno. Es por Soto, que luego del mismo Judge lidera las Grandes Ligas en porcentaje de embase , lo que ayuda a darle a Judge un impulso en la frecuencia con la que batea con un corredor a bordo, lo que, comprensiblemente, hace que sea un poco más difícil para los oponentes querer dar un boleto.

Desde 2018, Judge ha visto 14 compañeros de equipo diferentes (divididos por temporada individual) que han bateado por delante de él al menos 70 veces en una temporada. ¿Adivine detrás de quién está viendo la mayor cantidad de strikes?

Para Judge, esto se manifiesta de otras maneras más allá de si es un strike. Está viendo más rectas en la zona cuando hay corredores en base que cuando no, y está viendo más rectas en la zona en el primer lanzamiento cuando hay corredores en base que cuando no, y otras pequeñas cosas que se suman para darle una ventaja, que es parte de la razón por la que está bateando 81 puntos más con corredor en base (.269 en 2023 vs .350 en 2024) .

Los rivales se la piensan más para lanzarle en la zona a Judge o concederle la base porque más a menudo que nunca, alguien ya está en base.

Es paradójico, pero lo mejor que se puede hacer para ayudar a debilitar a Judge puede ser lo más difícil de lograr en el béisbol: mantener a Juan Soto fuera de las bases.