El héroe silencioso de los Royals que sigue siendo una apuesta improbable para el Cy Young Un gigante infravalorado en la búsqueda del Cy Young.

A pesar de su brillante temporada y su papel clave en la rotación de los Kansas City Royals, Seth Lugo sigue siendo un “tapado” en la carrera por el Cy Young, desafiando las probabilidades y la falta de reconocimiento.

Cuando los Kansas City Royals firmaron a Seth Lugo en la pasada temporada baja, pocos esperaban que se convirtiera en el ancla de una rotación que ha transformado al equipo de perdedor a contendiente en los playoffs. Lugo, con 34 años y la mayoría de su carrera pasada como relevista en los Mets, había sido titular a tiempo completo solo una temporada en 2023 con los Padres. Aun así, la gerencia de los Royals vio algo en él que otros no, y esa apuesta está rindiendo dividendos de manera inesperada.

El fichaje de Lugo, junto con la adquisición de Michael Wacha y el ascenso de jóvenes talentos como Cole Ragans, ha revitalizado a los Royals, que buscan su primer puesto en los playoffs desde que ganaron la Serie Mundial en 2015. Sin embargo, a pesar de su impacto en el equipo y de estar entre los líderes en varias categorías importantes, Lugo sigue siendo visto como una opción remota para ganar el premio Cy Young de la Liga Americana.

Una temporada para enmarcar

La actuación de Lugo contra los Yankees el pasado martes fue una muestra más de lo que ha logrado esta temporada. Lanzó siete entradas en blanco, permitiendo solo tres hits, sin otorgar bases por bolas y ponchando a 10 bateadores. Este tipo de salidas han sido una constante para Lugo, quien lidera la Liga Americana en entradas lanzadas (193) y en aperturas de calidad (21). Además, está empatado con Tarik Skubal en victorias (16) y es segundo en efectividad con 2.94, solo superado por el propio Skubal.

Sin embargo, a pesar de estos impresionantes números, las casas de apuestas y muchos analistas nacionales aún lo consideran un candidato poco probable para el Cy Young. Las probabilidades actuales en BetMGM lo ubican con un +5000, muy por detrás de Skubal (-5000), Emmanuel Clase (+2000) y Corbin Burnes (+3000). ¿Cómo puede ser que un lanzador que ha sido fundamental para llevar a los Royals a los playoffs esté tan lejos en las apuestas?

Desafío a la lógica del Cy Young

El caso de Lugo no es solo una cuestión de números; es una cuestión de impacto en su equipo. Los Royals, un equipo que perdió 106 juegos en 2023, no estarían cerca de la postemporada si no fuera por su estelar rotación, liderada por Lugo. En 30 aperturas esta temporada, solo ha permitido más de tres carreras en seis ocasiones, y en 14 de esos juegos ha permitido una o menos. Este tipo de consistencia es rara en la MLB actual, especialmente en una rotación que ha necesitado estabilidad tras años de mediocridad.

El hecho de que Lugo no esté recibiendo más consideración para el Cy Young es, en muchos sentidos, un reflejo de cómo se mide el valor de los jugadores en el béisbol moderno. A menudo, los lanzadores en equipos de mercado pequeño o aquellos que no generan titulares ruidosos pasan desapercibidos, incluso cuando sus contribuciones son tan importantes como las de cualquier otro. Lugo es el ejemplo perfecto de un jugador cuyo rendimiento debería ser suficiente para encabezar la carrera por el Cy Young, pero las probabilidades y la percepción parecen decir lo contrario.

Un reto al sistema de votación

Lo que hace aún más desconcertante la falta de reconocimiento a Lugo es su comparación con otros contendientes. Tarik Skubal ha tenido una temporada brillante, pero juega para los Tigers, un equipo que probablemente no verá la postemporada. Mientras tanto, Emmanuel Clase, un relevista de élite, y Corbin Burnes, un abridor dominante, están teniendo buenas temporadas, pero ninguna es tan integral para sus equipos como lo es Lugo para los Royals.

Es difícil imaginar a los Royals en la posición en la que están hoy sin las actuaciones consistentes y dominantes de Lugo. En septiembre, cuando más importa, ha lanzado tres aperturas consecutivas permitiendo una carrera o menos, justo cuando Kansas City busca asegurar su boleto a los playoffs. Sin Lugo, la historia de los Royals esta temporada sería muy diferente.

El camino cuesta arriba para Lugo

A pesar de todo esto, parece improbable que la narrativa cambie para Lugo en las últimas semanas de la temporada regular. Aunque tiene al menos dos aperturas más para fortalecer su caso, la falta de atención mediática y su modesto perfil continúan jugando en su contra. Incluso su brillante actuación contra los Yankees no movió mucho las agujas en su favor, lo que plantea la pregunta: ¿Qué más tiene que hacer para ser tomado en serio como candidato al Cy Young?

En un mundo justo, Seth Lugo estaría peleando cabeza a cabeza con Tarik Skubal por el premio. Pero en la realidad del béisbol actual, donde las narrativas y las percepciones a menudo pesan tanto como los resultados, es posible que Lugo termine siendo simplemente el héroe silencioso que llevó a su equipo a los playoffs sin recibir el reconocimiento individual que merece.

La temporada de Lugo debería ser recordada como una de las mejores historias de redención y resurgimiento en el béisbol. Aunque el Cy Young siga siendo una meta lejana, su valor para los Royals es incuestionable. Al final, la mayor recompensa para Lugo podría no ser el trofeo, sino el haber cambiado el rumbo de una franquicia y haber demostrado que incluso las apuestas más arriesgadas pueden ser las más gratificantes.