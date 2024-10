Entradas para la Serie Mundial 2024: ¿cuánto cuesta ver Yankees vs Dodgers?

Todos los fanáticos del béisbol estarán atentos a lo que debería ser una serie clásica. Si bien algunos de estos fanáticos lo verán desde la comodidad de sus sofás, otros querrán experimentar la locura en persona. Después de todo, a todos les encanta un buen partido de béisbol en el estadio.

¿Cuándo y dónde es la Serie Mundial?

La Serie Mundial es una serie de siete juegos. Los Yankees juegan sus partidos de local en el Yankee Stadium en el Bronx, Nueva York, mientras que los Dodgers reciben partidos en el Dodger Stadium en Los Ángeles, California. La serie será transmitida por FOX . El primer juego de la serie es el viernes 25 de octubre, y el primer lanzamiento se realizará a las 8:08 p. m., hora del Este. Todos los juegos de la serie también comenzarán a esa hora.

Juego 1: Yankees vs Dodgers el viernes 25 de octubre

Yankees vs Dodgers el viernes 25 de octubre Juego 2: Yankees vs Dodgers el sábado 26 de octubre

Yankees vs Dodgers el sábado 26 de octubre Juego 3: Yankees vs Dodgers el lunes 28 de octubre

Yankees vs Dodgers el lunes 28 de octubre Juego 4: Yankees vs Dodgers el martes 29 de octubre

Yankees vs Dodgers el martes 29 de octubre Juego 5: Yankees vs Dodgers el miércoles 30 de octubre

Yankees vs Dodgers el miércoles 30 de octubre Juego 6: Yankees vs Dodgers el viernes 1 de noviembre

Yankees vs Dodgers el viernes 1 de noviembre Juego 7: Yankees vs Dodgers el sábado 2 de noviembre

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Yankees vs Dodgers?

Esta no es una Serie Mundial promedio, por lo que las entradas para los juegos 1 al 7 ciertamente no tendrán un precio promedio. De hecho, esta será una de las Series Mundiales más caras de la historia, si no la más cara. Los informes sugieren que las entradas más baratas costarán más de $1,000, lo cual es una locura si consideramos lo baratos que suelen ser los asientos para la temporada regular.

Las entradas para la Serie Mundial de los Dodgers contra los Yankees se disparan: ¡1000 dólares por el asiento más barato! Hemos buscado en seatgeek.com para averiguar cuánto costarán las entradas para cada partido de la Serie Mundial. Esto nos confirmó que incluso las entradas más baratas costarán más de 1000 dólares. Los asientos más baratos en el Dodger Stadium para el primer partido cuestan 1268 dólares. Aunque la mayoría de los asientos cuestan entre 1000 y 2000 dólares, los más caros cuestan 7324 dólares.

El segundo partido, que también se jugará en el Dodger Stadium, tiene una lista de asientos muy similar a la del primer partido. Sin embargo, los precios aumentan cuando la serie se traslada a Nueva York. Los asientos más baratos para el tercer partido cuestan 1.300 dólares y las entradas para ese partido pueden llegar a costar hasta 9.276 dólares. Los asientos promedio incluso te costarán más cerca de dos mil dólares que de 1.000.

El cuarto juego es el primer juego en el que se puede cerrar la serie. Sin embargo, no hay un gran aumento de precio para ese juego, ni tampoco para el quinto.

Sin embargo, los precios siguen subiendo para los dos últimos partidos de la serie cuando esta se traslada de nuevo a Los Ángeles. Las entradas más baratas para el sexto y séptimo partido cuestan 1.365 dólares y esa cifra podría seguir aumentando si parece que la Serie Mundial se extenderá hasta el final de la serie. Sin embargo, los asientos más caros del Dodger Stadium no valen tanto como los del Yankee Stadium.

Se puede decir que este año la Serie Mundial costará bastante dinero, pero tiene sentido. Después de todo, se podría decir que estos son los dos equipos más ricos del béisbol. Consultamos otros sitios de venta de entradas como stubhub.com , vividseats.com y ticketmaster.com para confirmar los precios de la Serie Mundial.

Historia de la Serie Mundial

La serie entre los Yankees y los Dodgers será la Serie Mundial número 120 en la historia de la MLB. Los Yankees, que tienen 27 campeonatos, ganaron por última vez el Clásico de Otoño en 2009. Los Dodgers ganaron la Serie Mundial en 2020 durante la temporada acortada por el COVID-19, y han ganado el banderín cuatro veces desde 2017.

Después de un enfrentamiento de la Serie Mundial que nadie esperaba el año pasado, tenía mucho sentido que los Yankees y los Dodgers se enfrentaran en el escenario más alto de esta temporada. Se podría decir que los dos equipos son los más prestigiosos del béisbol. También tienen la historia más larga juntos en la Serie Mundial de cualquier par de equipos en la MLB. Los Yankees y los Dodgers se han enfrentado en la ronda del campeonato más que cualquier otro.

Ha pasado un tiempo desde que se enfrentaron en la Serie Mundial, pero en realidad tendrán 12 enfrentamientos en esta ronda entre sí una vez que se realice el primer lanzamiento el 25 de octubre. Los Dodgers ganaron todo contra los Yankees en el último enfrentamiento en 1981, así como en 1963 y 1955. Mientras tanto, los Yankees superaron a los Dodgers en 1978, 1977, 1956, 1953, 1952, 1949, 1947 y 1941.