Escogido cuenta con bateador de más de .400 hasta el campeonato 2025 Un talento que trasciende fronteras y se afianza en Lidom.

El joven infielder Junior Caminero confirma su permanencia en el round robin con los Leones del Escogido, demostrando compromiso, madurez y un impacto que trasciende los números.

En un gesto poco común en la actualidad del béisbol invernal, Junior Caminero, joven estrella de los Tampa Bay Rays y de los Leones del Escogido, ha decidido permanecer hasta el final del round robin en la Lidom. Su compromiso no solo refuerza a su equipo, sino que envía un mensaje sobre su dedicación al desarrollo del béisbol dominicano.

La decisión de Caminero de quedarse en la liga hasta el final del round robin, con el apoyo de la organización de Tampa Bay, habla de la confianza mutua que han construido. Este respaldo, raro en el contexto de las limitaciones que imponen las franquicias de Grandes Ligas, evidencia la madurez y profesionalismo del joven jugador.

Un momento decisivo en su carrera

El anuncio, realizado en un restaurante de Santo Domingo, fue una celebración en sí misma. Caminero, acompañado de su familia y directivos de los Rays, recibió la noticia de que podía continuar jugando en la Lidom. La reacción de alegría de su entorno refleja no solo el orgullo de su familia, sino también el significado de esta decisión para los fanáticos del Escogido y la liga en general.

Para Caminero, de 21 años, esta oportunidad es más que un permiso para seguir jugando. Es un reconocimiento a su capacidad física, mental y emocional. “Gracias a Dios me dieron la confianza porque me vieron bien físicamente”, declaró el jugador, quien ha demostrado ser una pieza clave para los Leones en esta fase crucial del torneo.

Impacto inmediato en el round robin

En el round robin, Caminero ha sido una chispa ofensiva para los Leones del Escogido. Su promedio de bateo de .424 en nueve partidos, con 14 hits en 33 turnos, cuatro dobles y cuatro carreras impulsadas, lo posiciona como uno de los jugadores más productivos del torneo. Sin embargo, su contribución va más allá de los números.

Su presencia en el terreno no solo eleva el rendimiento del equipo, sino que también inyecta energía y liderazgo a sus compañeros. Caminero ha asumido un rol que combina juventud y experiencia, convirtiéndose en una figura inspiradora para el vestuario y en un ejemplo para otros jóvenes talentos dominicanos.

Madurez más allá de su edad

Lo que más destaca de Junior Caminero no es solo su talento, sino su capacidad para manejar las exigencias emocionales y mentales del juego. “Gracias a Dios que me ha dado la madurez para controlar las emociones, ya sea jugando aquí o en Grandes Ligas”, comentó.

Esa madurez se refleja también en su humildad, una cualidad que atribuye a la educación recibida de sus padres. “Me tiene orgulloso saber que no he cambiado”, afirmó, mostrando que su éxito no lo ha apartado de sus valores fundamentales.

La experiencia australiana como punto de inflexión

Un punto clave en el desarrollo de Caminero fue su paso por la liga australiana en 2023. A los 18 años, Tampa Bay lo envió a jugar a un entorno desconocido que lo desafió tanto dentro como fuera del terreno. Allí no solo mejoró su juego, sino que aprendió habilidades para la vida, como cocinar y manejar el idioma inglés.

Ese año en Australia marcó un antes y un después en su carrera. “Me hizo ser otra persona”, confesó. La experiencia no solo lo preparó para los retos del béisbol profesional, sino que también fortaleció su carácter, llevándolo a debutar en Grandes Ligas al año siguiente.

Un mensaje para el béisbol dominicano

La decisión de Caminero de quedarse en Lidom envía un mensaje de esperanza y compromiso para el desarrollo del béisbol dominicano. En una época en la que las restricciones de las organizaciones de Grandes Ligas limitan la participación de jugadores en las ligas invernales, su permanencia hasta el final del round robin es un gesto que refuerza la importancia de estos torneos como cuna de talento y desarrollo.

Junior Caminero no solo está construyendo su legado personal, sino que también está dejando huella en el béisbol de su país. Con su habilidad, humildad y pasión, se perfila como una figura clave para el presente y el futuro del deporte dominicano.

En el terreno, Caminero sigue siendo una fuerza imparable; fuera de él, un ejemplo de cómo el compromiso y el esfuerzo pueden trascender cualquier frontera.