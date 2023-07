Filis de Filadelfia vs. Piratas de Pittsburgh: pronósticos y favoritos en las casas de apuestas del viernes 28 de julio Es una batalla en Pensilvania cuando los Filis de Filadelfia visitan a los Piratas de Pittsburgh .

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Phillies llegan a la serie después de ganar dos de tres de los Orioles. Aún así, los Filis tienen marca de 5-5 en sus últimos diez juegos y están diez juegos detrás de los Bravos en la división. Su récord de 55-47 los tiene en un puesto de comodín, pero los Marlins están al acecho a medio juego detrás de ellos. Los Filis buscan ser agresivos en la fecha límite de cambios para ayudarlos a hacer otra carrera de postemporada. Actualmente, están buscando algunos lanzadores abridores para ayudar a reforzar la rotación.

Mientras tanto, los Piratas acaban de ganar dos de tres sobre los Padres. Sin embargo, el equipo que una vez lideró la División Central de la Liga Nacional se encuentra en el último lugar. Ahora tienen marca de 45-57 en la temporada y están 11.5 juegos detrás de los Cerveceros en la división. Esto ha llevado a los Piratas a comenzar a intercambiar activos, comenzando con su primera base Carlos Santana, quien fue cambiado a los Cerveceros . Esta es una gran caída en desgracia para los Piratas. Comenzaron la temporada 20-9 y con el mejor diferencial de carreras de la Liga Nacional. Desde entonces, tienen marca de 25-46 y tienen un diferencial de carreras de -121.

Aquí están las probabilidades Phillies-Pirates MLB , cortesía de FanDuel.

Cuotas MLB: Cuotas Phillies-Pirates

Filis de Filadelfia: -1.5 (+106)

Piratas de Pittsburgh: +1,5 (-128)

Más: 8.5 (-105)

Menos: 8.5 (-115)

Cómo ver Phillies vs. Pirates

Transmisión: MLB.TV

Hora: 7:05 p. m. ET/ 4:05 p. m. PT

Por qué los Filis podrían cubrir la propagación

Los Filis descubrieron cómo conseguir algunas carreras en el plato en los últimos dos juegos. Han anotado diez carreras en los últimos dos juegos. En sus últimos ocho juegos, tienen marca de 3-5. En tanto, en los tres triunfos anotaron 18 carreras. En las cinco derrotas, ha marcado apenas 10.

En general, ocupan el puesto 17 en las mayores en carreras anotadas, el décimo en promedio de bateo, el 14 en porcentaje de embase y el 11 en slugging. Kyle Schwarber lidera al equipo en jonrones y carreras impulsadas en lo que va del año. Es sexto en las mayores en jonrones este año, con 26, mientras impulsa 62 carreras. Schwarber sigue siendo un jugador de todo o nada para los Filis. Este mes tiene cinco jonrones y 19 carreras impulsadas mientras anota 12 veces. Mientras tanto, está bateando solo .172 con un porcentaje de embase de .253. Tiene 15 hits este mes, ocho de ellos por extrabases.

Mientras tanto, Bryson Stott está teniendo un gran mes para los Filis. Stott ocupa el noveno lugar en las mayores en promedio de bateo de .300 para el año. Está bateando .329 en el mes con dos jonrones y siete carreras impulsadas. También tiene seis dobles y anotó 15 veces en un mes. La parte más impresionante ha sido su paciencia en el plato. Ha caminado siete veces este mes y tiene un porcentaje de embase de .391 este mes mientras se ponchó solo nueve veces. Para colmo, Stott ha robado cinco bases este mes. Uniéndose a Stott para batear bien este mes está Alec Bohm. Bohm está bateando .320 en el mes y tiene 14 carreras impulsadas con la ayuda de dos jonrones y cuatro dobles. Mientras tanto, ha marcado 14 veces este mes.

Será Zack Wheeler en el montículo hoy para los Filis. Llega al día con un récord de 7-5 y una efectividad de 3.88 con un WHIP de 1.14. La última vez, Wheeler lanzó bien. Estuvo siete entradas, permitió cinco hits y solo una carrera limpia. Aún así, los Filis perdieron ese juego ya que no pudieron anotar y cayeron 1-0 ante los Guardianes. No es la tercera vez este año que concede una o menos carreras y no consigue la victoria.

Por qué los Piratas podrían cubrir la propagación