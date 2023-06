Francisco Lindor triste tras ser separado de uno de sus mejores amigos El jugador de los Mets de Nueva York lamentó en redes sociales la ida del club de uno de sus compañeros favoritos.

Todos saben que uno de los principales baluartes de los Mets de Nueva York es el campocorto boricua Francisco Lindor. Después de firmar con el club un contrato por 341 millones de dólares en el año 2022, se ha convertido en una de las caras del club del multimillonario Steve Cohen. Por esa razón, es normal que cuando habla sobre la actualidad de la franquicia suela ser escuchado con bastante atención.

Justamente ayer levantó su voz tras la salida del club del infielder venezolano Eduardo Escobar, quien vía cambio se dirigió a los Angelinos de Los Ángeles en un sorpresivo movimiento. Esto era de esperarse, pues el ahora jugador de los Halos era uno de los compañeros con quien más convivía Mr. Smile en el dugout de la tropa de Queens.

Debido a esto, el otrora hombre de los extintos Indios de Cleveland (ahora llamados Guardianes) dedicó unas sentidas palabras a su amigo: “Man (hombre), ‘Escy’ (apodo de Escobar) es uno de los mejores compañeros de equipo que he tenido. Es un jugador increíble. Literalmente acabo de enterarme en el banquillo. Lo vamos a extrañar mucho. No sé a dónde fue, pero donde quiera que vaya, espero que tenga la oportunidad y ayude a ese equipo a ganar. Es uno de los jugadores que es bueno con la cultura. Lo vamos a extrañar mucho. Él me ha ayudado. Fue mi compañero de vestuario en Citi Field y ha estado allí en los momentos que he tenido noches difíciles, ha estado allí para mí, así que definitivamente lo voy a extrañar”.

Asimismo, Eduardo también fue caballero y le envió un mensaje de despedida a los Mets y a toda su afición: “Gracias a la organización de los Mets, gracias a los entrenadores, a mis compañeros y sobre todo a los aficionados, un honor jugar para los Mets, siempre con mucho amor, pasión y, sobre todo, respeto, es un día triste, pero al final Dios siempre tiene el control de todo, me siento orgulloso de lo que pude hacer aquí y dar lo mejor de mí. Mejores tiempos están llegando. Gracias, me siento orgulloso de todos, felicidades. El de La Pica (su lugar de nacimiento) agradece a la nueva organización de los Angelinos de Los Ángeles por darle esta gran oportunidad. Sabré dar lo mejor de mí para ayudar al equipo”.

En su paso por los Mets, Escobar puso una línea ofensiva de .240/.294/.426 con 24 jonrones, 29 dobletes, 85 carreras impulsadas y 73 anotadas, todo esto en par de campañas.